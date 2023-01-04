台南正副議長賄選案 邱莉莉林志展等8人交保、2人聲押

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南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案，議長邱莉莉（左）、副議長林志展（右）等7名被告以10萬元至50萬元交保。（左圖中央社檔案照片、右圖取自台南市政府網頁tainan.gov.tw）

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，昨天兵分26路搜索多名涉案人相關處所，議長邱莉莉等8名被告分別以10萬元至50萬元交保，前民進黨中執委郭再欽及楊姓男子聲押。

南檢去年11月接獲台南市正副議長賄選情資，立刻分案偵辦，調閱相關資料比對分析後，專案小組昨天兵分26路搜索議長邱莉莉、副議長林志展、市議員李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招、及南市區漁會理事長林士傑、已退黨的前民進黨中執委郭再欽、楊姓男子、黃姓女子等多名涉案人相關處所。

專案小組陸續帶回邱莉莉等人，楊姓男子昨天傍晚到案，目前全案被告10多人中，僅林士傑尚未到案。

台南地檢署連夜偵訊後，8人交保，分別是邱莉莉以新台幣50萬元交保、林志展20萬元、黃麗招10萬元、李文俊25萬元、張世賢10萬元、李鎮國15萬元、黃姓女子20萬元、高姓女子10萬元。

另外，南檢也向台南地方法院聲請羈押禁見郭再欽及楊姓男子。

台南市議員去年12月25日在台南市議會宣誓就職後，隨即展開正副議長選舉，在民進黨團一致性投票、友黨支援及3名國民黨籍市議員跑票下，邱莉莉、林志展順利當選正副議長；但這場選舉事前鬧得滿城風雨，黑金傳聞不斷，台南檢警調當天也在議事廳蒐證，昨天發動搜索偵辦。（編輯：張芷瑄）1120104