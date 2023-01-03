蕭景田涉賄選翻牆藏匿遭通緝 士院諭知800萬交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨中常委蕭景田（後排中）涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，以現金行賄多名里長，遭士林地檢署發布通緝。蕭景田3日主動到案遭檢察官聲押禁見，士林地方法院認為，蕭景田罪嫌重大，且在被搜索時翻越住處後牆逃走，但無羈押必要，准以新台幣800萬元具保。中央社記者蕭博文攝 112年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北3日電）國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，以現金行賄多名里長，調查局上門搜索時又翻牆逃走。蕭景田經檢方通緝後今天主動到案遭聲押禁見，法官諭知800萬元交保。

法官諭知交保理由指出，蕭景田涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，依多名里長證述及卷內證據，足以認定蕭景田涉犯選罷法行賄罪嫌重大。

法官認為，蕭景田經地檢署發布通緝自行到案，但先前調查局人員前往住處搜索時，直接由後牆翻越離開而刻意躲避，不願面對本案偵查，仍有事實足認有逃亡之虞，有羈押原因，但尚無羈押必要，准以新台幣800萬元具保。

蕭景田晚間步出法院時未表示任何意見，士檢則表示將提起抗告。

檢調獲報，蕭景田、國民黨新科台北市議員林杏兒的曾姓樁腳為求林杏兒順利當選，以1萬元、6000元不等代價，要求選區內多名里長候選人支持林杏兒並幫忙拉票，林杏兒於去年12月2日經公告當選。

士檢去年12月21日指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索蕭景田住居所等處，約詢曾男及里長候選人共33人；曾男訊後以5萬元交保，林杏兒則於去年12月28日以證人身分到案說明，訊後請回。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於蕭景田在檢調發動搜索當天即行蹤不明，經查為調查局前往彰化住處搜索時，翻越後牆逃匿，檢察官先於去年12月29日以蕭景田逃匿為由發布通緝，隔天依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林地方法院對林杏兒提起當選無效之訴。

蕭景田今天主動到案，檢察官訊問後，以犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證或滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：林治平）1120103