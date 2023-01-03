九合一選舉查賄 檢提188人當選無效之訴

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（中央社記者蕭博文台北3日電）最高檢察署統計，針對民國111年九合一地方公職人員選舉，總計提出181件、188人當選無效之訴；其中縣市長層級當選人僅苗栗縣長鍾東錦1人，直轄市議員當選人有6人。

依公職人員選舉罷免法規定，提起當選無效之訴的期限為公告當選人名單日起30天內，因今年1月2日適逢元旦連假，這次當選無效之訴起訴期限截止日為1月3日，最高檢最新統計數據今天出爐。

根據最高檢察署最新統計，檢方總計針對111年九合一選舉提出181件、188人的當選無效之訴，其中縣長當選人1人，直轄市議員當選人6人，縣市議員當選人22人。

檢方提起當選無效之訴的對象，包括苗栗縣長鍾東錦、台北市議員林杏兒、新北市議員蔡淑君及黃俊哲等人。

此外，屏東地檢署共提起33件、33人的當選無效之訴，為各地檢察署最多。

另一方面，檢方針對107年九合一選舉提出186件、187人的當選無效之訴，與本屆選舉查察數據相當。

根據公職人員選舉罷免法，如果當選人有賄選等行為，即得由選舉委員會、檢察官或同一選舉區候選人提起當選無效之訴。

公職人員選舉罷免法指出，當選無效訴訟以二審終結，且各審受理法院應於6個月內審結。（編輯：李亨山）1120103