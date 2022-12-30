遭提當選無效之訴 林杏兒：涉案樁腳不是輔選幹部

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國民黨台北市議員林杏兒30日下午在台北市議會受訪時表示，對於自己被士林地檢署提起當選無效之訴，確實感到痛心，會請律師捍衛清白。中央社記者劉建邦攝 111年12月30日

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（中央社記者劉建邦台北30日電）國民黨台北市議員林杏兒遭士林地檢署提起當選無效之訴。林杏兒今天說，會請律師捍衛清白，涉案曾姓樁腳不是她的輔選幹部及團隊成員。

林杏兒下午在台北市議會接受聯訪時表示，對士檢提起當選無效之訴，確實痛心，會請律師捍衛清白，當時她被通知為證人到案，一小時應訊時間，該回答都回答，為何檢方在這麼快速時間就提當選無效之訴，她認為是政治介入司法。

她指出，會捍衛清白，北投士林區鄉親都知道，她曾遇到政治迫害及受到汙衊抹黑都挺過，相信這一次也是。

林杏兒並透過群組發布聲明表示，調查單位訊問時，已把曾姓樁腳、蕭景田與她之間的關係完全交代清楚，再次強調，曾姓樁腳是黨工、是黨的幹部，不是她的樁腳，更非競選幹部，對曾姓樁腳所作所為完全不知情，她不是蕭景田乾女兒，與蕭景田關係僅為黨內同僚關係。

士檢偵辦國民黨中常委蕭景田、林杏兒的曾姓樁腳涉嫌賄選案，21日指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索被告住居所等處，約詢曾男及里長候選人共33人，並在28日通知證人林杏兒等人到庭；另因蕭景田已逃匿，檢察官昨天發布通緝。

士檢今天發布新聞稿表示，中央選舉委員會舉辦111年地方公職人員選舉，林杏兒為台北市第14屆議員選舉第1選舉區（北投、士林區）候選人。

蕭景田、曾姓樁腳為求林杏兒順利當選，以新台幣1萬元、6000元不等代價，要求選區部分里長候選人投票支持林杏兒並幫忙拉票，林杏兒12月2日經公告當選。

士檢表示，接獲情資，除就曾姓樁腳等人買票犯行深入釐清、縝密查證，並依公職人員選舉罷免法規定，向士林地方法院對林杏兒提起當選無效之訴。（編輯：方沛清）1111230