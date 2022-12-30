北市議員林杏兒樁腳涉買票 檢方提當選無效之訴

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國民黨台北市議員林杏兒（圖）的曾姓樁腳涉嫌現金買票，士林地檢署30日對林杏兒提起當選無效之訴。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北30日電）國民黨新科台北市議員林杏兒的樁腳涉嫌以新台幣1萬元、6000元不等代價行賄，要求里長候選人支持林杏兒。士林地檢署今天表示，已依選罷法規定對林杏兒提起當選無效之訴。

士檢偵辦國民黨中常委蕭景田、林杏兒的曾姓樁腳涉嫌賄選案，12月21日指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索被告住居所等處，約詢曾男及里長候選人共33人，並通知證人即台北市議員林杏兒等人到庭；另因蕭景田逃匿，檢察官昨天發布通緝。

士檢今天發布新聞稿表示，中央選舉委員會於11月26日舉辦111年地方公職人員選舉，林杏兒為台北市第14屆議員選舉第1選舉區（北投、士林區）候選人。

蕭景田、曾姓樁腳為求林杏兒順利當選，以1萬元、6000元不等代價，要求選區內部分里長候選人投票支持林杏兒並幫忙拉票，林杏兒也於12月2日經公告當選。

士檢表示，接獲相關情資後，除就曾姓樁腳等人買票犯行深入釐清、縝密查證，並依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，向士林地方法院對林杏兒提起當選無效之訴，務求徹底去除賄選動機，以杜絕選舉舞弊，維護選舉制度之公正性。（編輯：方沛清）1111230