蕭景田涉賄選遭通緝 朱立倫：尊重司法調查

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（中央社記者劉建邦台北29日電）國民黨中常委蕭景田涉賄選，遭檢方發布通緝。國民黨主席朱立倫今天表示，態度非常清楚，尊重司法的調查，呼籲檢方勿枉勿縱，不管藍白綠，希望檢方都能一律公平對待。

朱立倫下午陪同國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇赴晴光市場掃街拜票，活動前受訪，針對蕭景田被士林地檢署發布通緝的看法，朱立倫做以上回應。

媒體詢問，關於各地議長選舉，戰鬥藍發起人趙少康以「只見跳船，哪來同舟」為題發新聞稿，把矛頭指向黨中央及朱立倫去年所推出的同舟計畫。

朱立倫今天回應，黨內還是團結最重要，非常感謝這次選舉過程，所有黨內人士的辛勞，對極少數違反黨紀，一定嚴格處理，最重要就是要團結努力、一起勝選，希望大家秉持這樣的決心。

關於國防部擬明年試辦女性後備教召，朱立倫說，全世界是有這樣討論、考量，但他覺得，義務役部分應按目前制度，且要多招募志願役，也歡迎優秀女性從軍。

至於國民黨黃復興黨部主委季麟連被爆出參加統促黨舉辦的慶祝中國共產黨第11屆3中全會44週年活動，朱立倫表示，季麟連已說得很清楚，這是私人活動及受朋友邀請，國民黨立場很清楚，就是捍衛中華民國、保衛民主自由、維護台海和平。

媒體詢問，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農提到當一個政權使盡全力，建立軍事武力，想要武統台灣，當一個政權沒有意願對話時，朱立倫或許可跟大家報告期待如何對話？

朱立倫表示，吳怡農大概是曝光總統底線，民進黨只有對抗及備戰沒對話，是要讓全民陷入戰爭風險嗎？這跟全世界趨勢相反，各國希望不但要有國防，更重要的是可對話、化解衝突，這是國民黨與民進黨不同，若吳怡農主張是對的，台灣不就陷入最大危險嗎？

至於是否第一次陪王鴻薇掃街拜票，朱立倫說，只要王鴻薇需要，他隨時都已準備好，全黨會一起努力幫王鴻薇，更重要的是守住這席立委。

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王鴻薇被問及下午掃街時，遇到無黨籍台北市第3選區立委補選參選人蕭赫麟帶「辯論戰帖」要求簽名答應辯論時說，她拿到邀約就非常爽快簽署可辯論，也希望吳怡農能回應，但現在聽到都是他迴避辯論的各種藉口。

國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，日前經士林地檢署約談後以新台幣5萬元交保；士檢昨天依證人身分通知林杏兒作證後請回，今天則對同案被告蕭景田發布通緝。（編輯：李亨山）1111229