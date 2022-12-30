蕭景田涉賄選遭通緝 王鴻薇：該面對就面對

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國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（前左2）30日上午在台北市議員徐巧芯（前左3）、秦慧珠（前左1）等人陪同下，到南京市場掃街拜票，受到民眾熱情歡迎。中央社記者鄭清元攝 111年12月30日

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（中央社記者劉建邦台北30日電）國民黨中常委蕭景田涉賄選，遭檢方發布通緝。國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今天表示，不管是什麼人，面對司法追訴部分，該面對就面對，確實沒有迴避的空間。

王鴻薇上午赴南京市場掃街拜票，由國民黨台北市議員徐巧芯陪同，王鴻薇會前受訪被問及蕭景田因案遭通緝時，作以上回應。

媒體接著詢問兵役延長議題，王鴻薇說，她一開始就很明確告知外界，從來不反對兵役制度改革，但認為政府要延長兵役，應先跟人民對話，且有責任要緩和兩岸緊張情勢。

王鴻薇表示，兩岸情勢若兵凶戰危，政府還要延長兵役，會有很多家長擔心子女可能上戰場的恐懼及憂慮，且民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農陣營都在扭曲她對此議題的談話，相關攻擊只是在操作「抗中保農」，而九合一選舉後，證明相關議題，無助綠營選舉，且人民不會買單。

媒體詢問，有人提及是否要到央視講共機繞台的議題，王鴻薇指出，這種無聊的政治口水就不回應。

台北市選舉委員會明年1月4日下午將舉辦公辦政見發表會，目前準備狀況？王鴻薇說，只有政見發表會沒辯論非常可惜，辯論是正常民主程序，若稱辯論流於口水戰，就是不符合民主常態也違反民主常識。

王鴻薇被問及投票日將屆如何安排選前衝刺行程時表示，投票日前仍會密集掃市場等陸戰行程，空戰也不偏廢，且掃市場有很多里長陪同，感謝支持者，對選情有信心。

國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，日前經士林地檢署約談後以新台幣5萬元交保；士檢依證人身分通知林杏兒作證後請回，昨天對同案被告蕭景田發布通緝。（編輯：李錫璋）1111230