蕭景田遭通緝 行蹤成謎地方人士眾說紛紜

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）國民黨彰化縣黨部主委蕭景田因案遭通緝，縣黨部人員指出，已有十多天未看到主委；地方人士則說消息混亂，有人指蕭景田已出國，也有人說蕭景田過幾天會出面向檢察官說明。

國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，日前經士林地方檢察署約談後以新台幣5萬元交保；士檢今天對同案被告國民黨中常委蕭景田發布通緝，檢調指出，為釐清蕭景田與賄選案關係，日前將蕭景田列為被告，但蕭景田未到案，檢方認定蕭景田已逃亡或藏匿，因此予以通緝。

有媒體前往國民黨彰化縣黨部詢問蕭景田有無進辦公室，縣黨部人員指出，已有十多天未看到主委；中央社記者也嘗試打電話給蕭景田，但手機關機。

有地方人士指出，曾任立委的蕭景田經營彰化員林市的昇財麗禧酒店以及台北市的北投麗禧溫泉酒店，不過蕭景田幾年前將員林昇財麗禧酒店交給專業經理人經營後，便把事業重心放在北投麗禧溫泉酒店。

地方人士說，蕭景田在北投有一棟透天別墅，為經營溫泉酒店生意，近年來多住在台北市，很少回彰化；在這次彰縣議員選舉中，蕭景田力挺的彰化第六選區（社頭鄉、二水鄉及田中鎮）新科縣議員遭檢方提起當選無效之訴，很多人都以為蕭景田遭通緝與這名議員有關。

地方人士指出，現在消息很混亂，有人說蕭景田已出國避風頭，也有人說蕭景田正在和律師討論案情，過幾天就會主動向檢察官說明。（編輯：陳仁華）1111229