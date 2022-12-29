國民黨中常委蕭景田涉賄選案 檢方發布通緝

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國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，士檢29日對同案被告國民黨中常委蕭景田（圖）發布通緝。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北29日電）國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，日前經士檢約談後以5萬元交保；士檢昨天依證人身分通知林杏兒作證後請回，今天則對同案被告國民黨中常委蕭景田發布通緝。

檢調為釐清蕭景田與本起賄選案關係，日前將蕭景田列為被告，但蕭景田未到案；檢方認定蕭景田已逃亡或藏匿，因此今天予以通緝。

林杏兒今年參與台北市第14屆議員第1選舉區（士林、北投）議員並當選，已就職。

檢調在選後獲報，指稱曾姓樁腳選前頻繁與多名士林、北投區里長會面，並涉嫌交付其中一名里長現金新台幣1萬元，全案疑涉賄選。

士林地檢署日前指揮調查局陸續約談曾姓樁腳、20多名里長到案釐清案情，曾男以5萬元交保，其餘里長作證後請回。

檢察官昨天下午以證人身分通知林杏兒到案協助調查，訊問後請回；林杏兒昨天晚間說，從未指示他人賄選，對不實指控者將採法律行動。（編輯：張銘坤）1111229