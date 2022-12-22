羅東鎮長吳秋齡送紅酒涉賄選 檢提當選無效之訴

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羅東鎮長吳秋齡涉嫌在餐廳宴請家長會長聯誼會成員和中小學校長，餐會結束時，並在餐廳門口，贈送與會者每人一瓶價值約新台幣980元的紅酒（圖）。宜蘭地檢署偵查後，依涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌起訴吳秋齡，並提起當選無效之訴。（宜蘭地檢署提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月22日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）羅東鎮長吳秋齡涉嫌在餐廳宴請家長會長聯誼會成員和中小學校長，結束時並贈送紅酒。宜蘭地檢署偵查後，依涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌起訴吳秋齡，並提起當選無效之訴。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，羅東鎮公所民政課援例於3月20日在餐廳辦理「111年度志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動」，當天出席人數共有55桌，較原定預估的71桌少。

吳秋齡得知後，為尋求順利連任羅東鎮長，指示將剩餘桌數於3月30日晚間在餐廳宴請非志工團體，且大多數會員具有羅東鎮長選舉投票權，及有影響力的羅東鎮家長會長聯誼會成員，和鎮內中小學校長。

檢方指出，當日出席人數共計4桌，每桌餐費新台幣4500元，其中一桌為羅東鎮公所人員，餐會中，吳秋齡向與會人員拜票尋求支持連任，餐會結束時，並在餐廳門口，贈送與會者每人一瓶價值約980元的紅酒。

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檢方表示，羅東鎮公所民政課佐理員邱姓女子在公文書上，將「履約期限」及「完成履約日期」均虛偽記載「111年3月20日」，「驗收經過」則登載「主驗人於本採購案活動中驗收，桌數計59桌，廠商如期依合約履行完成」等內容，再由羅東鎮公所民政課長朱姓男子在「主驗」欄位簽名，檢方偵查終結，將邱女和朱男依公務員登載不實罪嫌提起公訴。

此外，檢方指出，簡姓男子為使父親參選大同鄉第3選區鄉民代表能順利當選，於11月25日晚間11時許，交付2000元給選區有投票權的選民，檢方偵查後，依選罷法投票行賄罪嫌起訴簡男，並對簡姓鄉民代表當選人提起當選無效之訴。（編輯：李錫璋）1111222