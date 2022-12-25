就職苗栗縣長 鍾東錦：當選無效訴訟不影響縣政建設

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣第19屆縣長就職典禮今天舉行，新任縣長鍾東錦從前縣長徐耀昌手中接下印信。對於被檢方提起當選無效之訴，鍾東錦表示，司法一定會還他公道，也不會因此影響縣政建設。

縣長交接暨宣誓就職典禮在文化觀光局中正堂舉行，客委會主委楊長鎮擔任監誓及監交人。

楊長鎮表示，苗栗縣在徐耀昌任職8年內，協助各項客語文化政策推動，績效屢獲全國第一，縣府也從8年前負債新台幣600多億，努力積極償債，改善財政，府會關係合作良好，相信新任縣長推動縣政必定能無縫接軌。

徐耀昌致詞時感謝縣府夥伴8年來一路相挺，對於即將卸任說再見，難掩感傷，數度哽咽落淚，他也說，從政30年的歲月，自己不算是完整的「老公」，每天與妻子相處時間很少，感謝她總在背後默默支持。

徐耀昌更深情告白蔡麗卿，「今天起要繼續牽妳的手，公開再向妳求婚一次。你願意在接下來日子陪著中年失業的老頭看遍城市風景嗎？」台下響起熱烈掌聲。

鍾東錦表示，苗栗縣歷經8年變革，財政逐漸改善，未來也將放下政治立場，跨越黨派框架，配合推動有益地方的國家政策，開放舞台讓青年勇於參政，以縣政團隊的內部競爭，角逐出最強團隊，並建立縣內人才資料庫，汰弱留強，用人唯才，3個月之後，最專業務實的縣府團隊將在正面競爭下脫穎而出。

國民黨內這次縣長選舉內鬨分裂，今天就職典禮簡單隆重，立委陳超明等地方政壇及工商企業界人士到場觀禮，不過包括前縣長傅學鵬、劉政鴻以及立委徐志榮皆未出席。

對於苗栗地檢署日前偵辦大湖鄉賄選案件，除起訴大湖鄉聯合競選總部陳姓主委及2名樁腳外，並對鍾東錦提出民事當選無效之訴，鍾東錦在會前受訪時表示，對訴訟有信心，就他所知，檢方當時要提當選無效之訴其實是有爭議的，「我認為司法一定會還我公道」，不會因為這件事影響縣政建設跟努力，司法就交給司法，努力縣政。

民進黨議員陳光軒表示，新任縣長馬上要面對當選無效官司，肯定會影響施政心境，對施政穩定也勢必有影響，若訴訟結果被取消當選資格，對苗縣府將是嚴重挫傷，雖然尊重司法，對此情況仍感到遺憾。

此外，鍾東錦因脫黨參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍，今天被媒體問及今後是否與國民黨修復關係，鍾東錦說，政治總是有衝突與妥協，「希望有機會、也不反對和國民黨協商」，但仍要看對方的想法為何，「當然我的委屈一定要還給我公道，我才能對苗栗鄉親交代、對家人交代」。（編輯：唐聲揚）1111225

苗栗縣第19屆縣長就職典禮25日舉行，由客委會主委楊長鎮（中）擔任監交人，新任縣長鍾東錦（右）從卸任縣長徐耀昌（左）手中接下印信。中央社記者管瑞平攝 111年12月25日