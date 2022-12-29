綠：國民黨中常委蕭景田遭通緝 朱立倫應促投案

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北29日電）民進黨發言人謝子涵今天說，國民黨現任中常委蕭景田被士林地檢署列為被告，如今遭發布通緝，任命蕭景田為彰化縣黨部主委的主席朱立倫責無旁貸，應向人民道歉，並要求蕭景田儘速投案面對司法調查。

國民黨文傳會副主委林家興說，國民黨堅持乾淨選風，尊重檢調偵辦，勿枉勿縱，更希望不要存在任何選擇性辦案的可能。

國民黨台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌現金買票，日前經士檢約談後以新台幣5萬元交保；士檢昨天依證人身分通知林杏兒作證後請回，今天則對同案被告蕭景田發布通緝。

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謝子涵今天透過新聞稿指出，蕭景田過去就因涉入殺警案、因運送屍體罪被判刑，如今蕭景田又遭通緝，國民黨說要排黑根本是打假球。國民黨不叫蕭景田出來面對，還想用「選擇性辦案」的政治口水轉移焦點，凸顯國民黨只會檢討別人的雙重標準。

謝子涵說，遭通緝的蕭景田已神隱多日，他除了是國民黨現任中常委，更是朱立倫任命的彰化縣黨部主委，朱立倫應向社會大眾道歉，切勿徇私護短，並且要求蕭景田出面投案，坦然面對司法調查。（編輯：林興盟）1111229