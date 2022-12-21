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檢方對鍾東錦提當選無效之訴 蔡碧仲：依法辦理

2022/12/21 10:00（12/21 10:19 更新）
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苗檢對苗栗縣長當選人鍾東錦（前中）等人提當選無效之訴。圖為11月26日鍾東錦走出競選總部向支持者振臂致意感謝支持。（中央社檔案照片）
苗檢對苗栗縣長當選人鍾東錦（前中）等人提當選無效之訴。圖為11月26日鍾東錦走出競選總部向支持者振臂致意感謝支持。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北21日電）苗檢對苗栗縣長當選人鍾東錦等人提當選無效之訴，鍾東錦辦公室表達抗議，並遺憾苗檢淪為特定政黨服務工具。法務部次長蔡碧仲今天受訪時駁斥此說法，強調絕對依法辦理。

苗栗縣長當選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競總主委及2名樁腳涉買票，苗栗地檢署20日對鍾東錦及鄉代、村長等4名當選人提起當選無效之告訴。

鍾東錦辦公室昨天發布書面回應指出，對於苗栗地檢署的作為感到非常遺憾，苗栗地檢署再次淪為特定政黨服務工具，喪失司法機關應有的獨立性。

針對鍾東錦辦公室的說法，蔡碧仲上午列席立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議前受訪表示，一切依法，之前也有一些案例（判決）可以查詢，絕對會依法辦理，希望政治人物不要隨隨便便說什麼淪為特定政黨服務工具，這對法律人是一種侮辱。

國民黨立委游毓蘭質詢時提到，檢調人員在此關鍵時刻要站穩腳步，不能雙標，要讓民眾對司法有信心。

蔡碧仲表示，辦太快有人罵，辦太慢也有人罵，法律規定當選無效之訴要在30天之內提，如果檢察官該提而不提，可以試想檢察官會受到什麼處分，希望大家尊重檢察官及法院審理。（編輯：謝佳珍）1111221

#鍾東錦
#當選無效
#蔡碧仲
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