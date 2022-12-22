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鍾東錦遭提當選無效之訴 蔡清祥：根據法院見解

2022/12/22 10:01（12/22 10:21 更新）
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（中央社記者林長順台北22日電）苗栗地檢署對苗栗縣長當選人鍾東錦等人提當選無效之訴，鍾東錦辦公室表達抗議。法務部長蔡清祥今天受訪時指出，檢方是根據證據及法院法律見解提起當選無效之訴。

蔡清祥上午到立法院司法及法制委員會列席進行專題報告並備質詢，他接受媒體訪問時做上述表示。

苗栗縣長當選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競總主委及2名樁腳涉買票，苗栗地檢署20日對鍾東錦及鄉代、村長等4名當選人提起當選無效之訴。鍾東錦辦公室回應指出，對於苗檢的作為感到非常遺憾，苗檢再次淪為特定政黨服務工具，喪失司法機關應有的獨立性。

蔡清祥表示，苗栗地檢署是根據證據及法院法律見解提起當選無效之訴，高等法院過去判決，當選無效之訴不限於本人的賄選，如果家屬或競選團隊的賄選行為，若當選人有參與、授意、同意這樣的行為，是可以視為當選人的賄選行為。

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媒體詢問，新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領助理費案，媒體大篇幅報導且非常詳細，是否有洩密狀況。蔡清祥表示，如果有洩密的行為，檢察官會依證據偵辦，一切靜待法律處理。

立委游毓蘭質詢時也質疑高虹安案有疑似洩密狀況，蔡清祥表示，如果真的有洩密情事，檢調主動對外洩密、違反偵查不公開，絕對依法嚴辦。游毓蘭要求法務部一週內給書面報告。（編輯：謝雅竹）1111222

#蔡清祥
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