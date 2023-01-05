更多編輯台推薦新聞：
台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看
產經

春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長照機構陽性率升 9日起加嚴定期篩檢
首頁 / 地方

雲林30件當選無效之訴陸續開庭 綠營批賄選侵蝕民主

2023/1/5 15:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）根據雲林地方法院統計，受理去年九合一選舉當選無效之訴達30件，陸續開庭審理；民進黨雲縣黨部主委林金忠今天開記者會痛批，賄選侵蝕民主政治基石，破壞選舉公平性。

根據雲林地方法院民事庭統計，受理去年九合一選舉當選無效之訴有30件，其中雲林地檢署檢察官提的有16件，原告為候選人有14件。

民進黨雲林縣黨部今天召開「鈔票換選票？侵蝕民主政治基石」記者會，林金忠、連珮伶和律師李文潔出席。

林金忠表示，去年九合一選舉，雲林賄選嚴重，雲林地檢署日前針對新任的北港鎮長蕭美文和台西鄉長李文來等人提出當選無效之訴，落選人張勝智和連佩玲在290名熱心民眾募款集資新台幣58萬元下，聘請李文潔對蕭美文和李文來提起當選無效之訴，黨部全力支持。

林金忠說，去年九合一選舉出現「檢警抓越嚴，買票越嚴重，賄選的都當選」，他痛批賄選侵蝕民主政治基石，破壞選舉公平性。

林金忠等人建議修法，因賄選被判當選無效定讞的鄉鎮長當選人，須負擔補選所有費用，並且負擔其他人所提起當選無效訴訟費用，付出相對代價。

李文潔指出，當選人本人若涉賄選，被判當選無效機率將提高，此次候選人提起當選無效之訴，不僅為個人選舉利益，也為社會公義，並監督訴訟程序公平正義，追求選舉公平，端正選風。（編輯：陳仁華）1120105

#林金忠
#李文潔
#蕭美文
林金忠
廣告涉抹黑未署名 民進黨雲林縣黨部報警促下架
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族