雲林30件當選無效之訴陸續開庭 綠營批賄選侵蝕民主

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）根據雲林地方法院統計，受理去年九合一選舉當選無效之訴達30件，陸續開庭審理；民進黨雲縣黨部主委林金忠今天開記者會痛批，賄選侵蝕民主政治基石，破壞選舉公平性。

根據雲林地方法院民事庭統計，受理去年九合一選舉當選無效之訴有30件，其中雲林地檢署檢察官提的有16件，原告為候選人有14件。

民進黨雲林縣黨部今天召開「鈔票換選票？侵蝕民主政治基石」記者會，林金忠、連珮伶和律師李文潔出席。

林金忠表示，去年九合一選舉，雲林賄選嚴重，雲林地檢署日前針對新任的北港鎮長蕭美文和台西鄉長李文來等人提出當選無效之訴，落選人張勝智和連佩玲在290名熱心民眾募款集資新台幣58萬元下，聘請李文潔對蕭美文和李文來提起當選無效之訴，黨部全力支持。

林金忠說，去年九合一選舉出現「檢警抓越嚴，買票越嚴重，賄選的都當選」，他痛批賄選侵蝕民主政治基石，破壞選舉公平性。

林金忠等人建議修法，因賄選被判當選無效定讞的鄉鎮長當選人，須負擔補選所有費用，並且負擔其他人所提起當選無效訴訟費用，付出相對代價。

李文潔指出，當選人本人若涉賄選，被判當選無效機率將提高，此次候選人提起當選無效之訴，不僅為個人選舉利益，也為社會公義，並監督訴訟程序公平正義，追求選舉公平，端正選風。（編輯：陳仁華）1120105