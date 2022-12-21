鍾東錦自清質疑司法偏頗 將追究檢察官濫權責任

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苗栗縣長當選人鍾東錦因大湖鄉聯合競選總部主委涉賄選，遭苗栗地檢署提起當選無效之訴。鍾東錦（中）21日由律師陪同舉行記者會自清，質疑司法偏頗，將蒐集相關證據，追究檢察官是否濫權。中央社記者管瑞平攝 111年12月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣長當選人鍾東錦因大湖鄉聯合競選總部主委涉賄選，遭檢方提起當選無效之訴。鍾東錦今天由律師陪同開記者會自清，質疑司法偏頗，將蒐集相關證據，追究檢察官是否濫權。

苗栗地檢署12月14日偵結起訴現金賄選案，檢方指控擔任苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競選總部的陳姓主委以及丘姓、林姓2樁腳涉嫌以新台幣1000元到2000元買票，部分賄選範圍疑同時包括苗栗縣長、大湖鄉長、大湖村長、大湖鄉民代表選舉；檢方昨天對鍾東錦及鄉代、村長等4名當選人提起當選無效之訴。大湖鄉長候選人傅松琳未當選。

鍾東錦今天由律師陪同召開記者會，他表示，聯合競總部由傅松琳全權負責成立，並委任陳姓男子擔任主委，自己與陳姓主委在選舉期間，並無實際往來，陳男也沒有參與鍾東錦本身競選總部的相關會議，更不可能有所謂共同賄選之犯意聯絡。

鍾東錦說，選舉期間，他在大湖的選情樂觀有信心，不可能再去買票，也不會授意，更禁止團隊夥伴有相關行為，他並出示手機內與競選幹部群組對話，要求「絕對不要介入別人有金錢的任何動作」。

傅松琳出席記者會表示，自己較晚投入競選鄉長，才想以聯合競選總部提高知名度，陳男只是幫忙掛名擔任主委，因彼此工作都忙，鮮少聯繫，包括總部成立、各村說明會、選前之夜、車隊掃街、造勢活動等選舉事務陳男都沒有參與，要說跟鍾東錦有關，有點牽強。

鍾東錦委任律師饒斯棋表示，苗栗縣長選舉是大選區，橫跨18鄉鎮市，就如同總統、立委選舉也會在地方設立聯合競選總部，不能說其中一人有賄選行為，候選人就一定有共同參與或知情，仍須依證據認定。

饒斯棋指出，鍾東錦與3名被告根本無交情，如欲賄選，豈有尋求不熟識、亳無交情之人代為發放賄款之理，苗栗地檢署自始沒有對鍾東錦提過任何偵查作為，也向記者明確告知，賄選刑事案件與候選人無關，卻提出民事當選無效之訴，此訴訟原告是檢察官，地檢署應負舉證責任。

饒斯棋說，單從檢方起訴書內容，即已發現有被告自己的陳述前後不一致，像是丘女行賄時，從頭到尾未講幫鍾東錦買票，手寫紀錄也未寫，地檢署刻意忽略對鍾東錦有利事實，就是要讓不知真相的人產生懷疑。

他說，律師團會向法院申請調閱全部刑事卷宗，並勘驗全部證人、被告之錄音，並與警詢及偵訊筆錄加以比對，若查有筆錄記載不實，或有威脅利誘被告、證人等情事，律師團將會對製作不實筆錄之全部人員提出偽造文書告訴或告發，若有查到相關證據符合應移送檢察官評鑑委員會之情事，也會整理相關證據提出書狀請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，並會向監察院陳情檢舉，以維民主憲政體制之完整。

鍾東錦表示，司法是正義的最後一道防線，如果這道防線傾斜，平民百姓該怎麼辦。他說，選舉期間有假民調公司打電話到鄉親家中，只要說支持鍾東錦，對方就開始攻擊抹黑，總部搜集諸多情資報案，苗栗地檢署卻不受理，很明顯執法偏頗；如今跟他完全無關的賄選案，竟然可以扯到當選無效，這是考驗苗栗鄉親智慧，也考驗台灣人的善良。

鍾東錦強調，幾十年前可能會有冤獄、產生冤枉官司，現在即將邁入民國112年，相信正義會站在理性這邊，他會勇敢面對，贏得這場司法訴訟，也請鄉親放心，對縣政的打拚不會因此停歇。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋表示，民事當選無效之訴與刑事賄選訴訟是兩回事，在刑事程序裡基於無罪推定原則，搜集相關證據起訴涉案3人，但民事程序依法必須對連帶關係人提起當選無效之訴。

莊佳瑋指出，陳姓被告在偵查中說法，若要真實還原 其實有提到，陳男在交付賄款給丘女過程中，有提到為鍾東錦拉票，相關一切記載在起訴書中，將來由法院依法認定。（編輯：李錫璋）1111221