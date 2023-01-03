台南市正副議長選舉涉賄案 檢傳喚邱莉莉林志展等8人

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台南地檢署偵辦台南正副議長選舉涉賄選案，專案小組帶回議長邱莉莉（左）、副議長林志展（右）及另4名議員，晚間仍在接受偵訊。圖為去年12月25日邱莉莉與林志展宣誓就任台南正副議長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南地檢署偵辦台南正副議長選舉涉賄選案，今天兵分26路到相關地點搜索，議長邱莉莉、副議長林志展及另4名議員，還有2名涉案人共8人被帶走，晚間仍在接受偵訊。

台南地檢署新聞稿指出，去年11月間，台南正副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，南檢接獲情資後分案偵辦，調閱相關資料進行分析比對，今天上午7時許由專案小組檢察官指揮警察局、調查局、台南憲兵隊及檢察事務官等共122名人員，兵分26路，分持法院核發搜索票前往相關處所搜索。

搜索地點包括邱莉莉、林志展，及市議員李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招，還有南市區漁會理事長林士傑、已退黨的前民進黨中執委郭再欽、楊姓、黃姓等10名相關涉案人所屬處所。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍下午接受媒體聯訪表示，專案小組今天帶回包含6名議員在內共8人接受偵訊，相關人員至傍晚仍在接受初詢釐清案情。（編輯：謝雅竹）1120103