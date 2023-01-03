更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投立委補選 國民黨將徵召前縣長林明溱參戰
首頁 / 社會
九合一選舉查賄
新聞專題
九合一選舉查賄1/54
首頁 / 社會

台南市正副議長選舉涉賄案 檢傳喚邱莉莉林志展等8人

2023/1/3 19:35（1/3 19:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南地檢署偵辦台南正副議長選舉涉賄選案，專案小組帶回議長邱莉莉（左）、副議長林志展（右）及另4名議員，晚間仍在接受偵訊。圖為去年12月25日邱莉莉與林志展宣誓就任台南正副議長。（中央社檔案照片）
台南地檢署偵辦台南正副議長選舉涉賄選案，專案小組帶回議長邱莉莉（左）、副議長林志展（右）及另4名議員，晚間仍在接受偵訊。圖為去年12月25日邱莉莉與林志展宣誓就任台南正副議長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南地檢署偵辦台南正副議長選舉涉賄選案，今天兵分26路到相關地點搜索，議長邱莉莉、副議長林志展及另4名議員，還有2名涉案人共8人被帶走，晚間仍在接受偵訊。

台南地檢署新聞稿指出，去年11月間，台南正副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，南檢接獲情資後分案偵辦，調閱相關資料進行分析比對，今天上午7時許由專案小組檢察官指揮警察局、調查局、台南憲兵隊及檢察事務官等共122名人員，兵分26路，分持法院核發搜索票前往相關處所搜索。

搜索地點包括邱莉莉、林志展，及市議員李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招，還有南市區漁會理事長林士傑、已退黨的前民進黨中執委郭再欽、楊姓、黃姓等10名相關涉案人所屬處所。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍下午接受媒體聯訪表示，專案小組今天帶回包含6名議員在內共8人接受偵訊，相關人員至傍晚仍在接受初詢釐清案情。（編輯：謝雅竹）1120103

#邱莉莉
#林志展
#台南地檢署
延伸閱讀
台南正副議長邱莉莉林志展等人涉賄選 南檢搜索住處台南正副議長選舉涉賄 藍綠黨團籲毋枉毋縱九合一選舉查賄 鍾東錦林杏兒等當選無效之訴累計181件蕭景田涉北市議員林杏兒樁腳賄選案 檢方聲押禁見
邱莉莉
傳台南正副議長涉賄接受偵訊 南檢未證實台南正副議長涉賄選 民進黨中評會：靜候司法調查
林志展
角逐台南市正副議長 民進黨團推出邱莉莉、林志展綠委質疑黑金介入台南議長選舉 籲黨中央調查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蕭景田涉北市議員林杏兒樁腳賄選案 檢方聲押禁見