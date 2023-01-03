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總統：1800億預留不時之需外 發現金全民共享

2023/1/3 14:43（1/3 15:41 更新）
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去年稅收超徵4500億元是否還稅於民受關注，總統蔡英文3日表示，將保留一定額度，用發現金的方式讓全民共享。（中央社檔案照片）
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（中央社台北3日電）去年稅收超徵4500億元是否還稅於民受關注，總統蔡英文今天表示，經過這幾天討論，中央可運用的1800億元中，除了預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式讓全民共享。

總統說，全民共享方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院同意。行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案，送請立法院審議，讓這項計畫可以更周全執行。

蔡總統下午透過臉書表示，去年全國稅收預估將超過預算數新台幣4500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可以運用的有3800億元。

總統說，對於中央可運用的3800億元，上週國安高層會議決定規劃從3面向執行：一、用1000億額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼。一方面可以減輕勞健保基金的財務壓力，另一方面透過源頭平抑物價，這也是「還稅於民」方式之一。

二、用1000億元啟動第一波「加強韌性經濟方案」的7項措施。一方面減輕人民在食衣住行上的生活壓力，一方面協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。

三、大家關心剩下1800億元部分，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式作為全民共享方案。

蔡總統說，要再次謝謝全民團結打拚，讓台灣度過充滿挑戰的2022年。但是，今年全球經濟局勢比預期的還要嚴峻，各個產業勢將面臨動能減緩的衝擊，執政團隊會審時度勢，啟動因應策略，協助需要幫助的產業，照顧需要幫助的人民。（編輯：翟思嘉）1120103

#立法院
#蔡英文
#發現金
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