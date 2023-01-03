談稅收超徵是否發現金　柯文哲：不見得都要順從民粹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北3日電）外界關注全國稅收去年超徵新台幣4500億元是否能還稅於民。台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，表面上超收、超徵，但沒計算超支，若超徵的稅用於補貼電價，有公平性問題，應該理性務實面對國家的帳簿。

有民進黨立委主張應發現金或消費券，柯文哲表示，以立委立場要討好選票和民粹，當然是這樣做，但還是希望總統蔡英文能做她該做的事，不見得每件事都要順從民粹。

台灣民眾黨中央黨部今天舉行新舊任秘書長交接儀式，柯文哲頒發聘書給新任秘書長周台竹，並致贈前秘書長謝立功感謝狀；由於兩週後就逢農曆春節，3人也在現場揮毫寫春聯，盼民眾黨來年「揚眉兔氣」。

外界關注全國稅收去年超徵4500億元是否能還稅於民。柯文哲表示，實際執政過的就知道，財政有收入跟支出，表面上超收、超徵，但這其實是錯的，因為沒有計算到超支，認為應建立國家的財政紀律，並且帳目清楚明白。

柯文哲表示，蔡總統2016年在520就任前2天，他曾與當時準備接任行政院長的林全見面，盼台北市府支持財政收支劃分法修法，他當時說沒問題，只要正確的事情都支持；但6年半過去，民進黨掌握國會多數席次情形下，財政收支劃分法沒有修改。

柯文哲說，若把超徵的稅用於補貼電價，代表在補貼用電大戶，有公平性問題；勞保快要破產，應釜底抽薪，否則明年怎麼辦，應該理性務實面對國家的帳簿。

柯文哲表示，國家帳簿和財政紀律應重塑，政府不提超支，後來討論超收、發現金，甚至是補勞保破洞，坦白講是一團亂。（編輯：蘇龍麒）1120103