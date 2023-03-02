龔明鑫坦言出口疲弱 上半年景氣燈號恐續亮藍燈

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）國發會最新公布的1月景氣燈號續亮低迷藍燈，且綜合判斷分數跌至11分，下探近14年新低紀錄。國發會主委龔明鑫今天坦言，受到出口疲弱影響，景氣燈號恐續亮低迷藍燈，預估會持續到年中。

國發會指出，受通膨及升息影響，全球經濟成長動能走緩，終端市場需求低迷，且產業鏈持續調整庫存，導致1月生產面、貿易面、金融面、信心面指標均續呈疲弱。

今年1月景氣燈號綜合判斷分數為11分，較去年12月減少1分，創下2009年5月以來最低紀錄，燈號則連續第3個月亮出代表景氣低迷的藍燈。

龔明鑫今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，朝野立委關注台灣景氣何時落底、藍燈會亮多久。

龔明鑫表示，出口衰退影響整體經濟表現，導致台灣連續亮出3顆藍燈，也許會持續到年中，但部分指標如製造業營業氣候測驗點、消費者信心指數開始反彈，前期指標落底訊號已經浮現。

國民黨立委曾銘宗關切今年經濟成長表現，龔明鑫表示，主計總處預測今年經濟成長率為2.12%，若將攸關全民發現金的疫後特別預算效果納入，最佳情況下，可望推升經濟成長率達0.45個百分點，如此一來，經濟成長率就會突破2.5%，優於去年的2.45%。

至於通膨走勢，龔明鑫表示，去年9月國際大宗物資處在高點，而後包括油價、天然氣價格陸續向下修正，雖然今年1月消費者物價上漲率（CPI）受到春節因素影響、漲幅較大，預估國內通膨逐漸和緩，第2季可以往下走，但全年通膨率要降到2%以下仍有挑戰。

國民黨立委洪孟楷詢問龔明鑫是否對於缺蛋有感，龔明鑫表示，家中是太太負責採買，雞蛋則長期與地方小農訂購，對於最近價格他不太清楚，可能要詢問一下。

龔明鑫轉述農委會對於缺蛋的說法，他表示，除了之前天氣較冷，禽流感也是重要因素，後續還是要看禽流感的發展狀況而定。

今天有立委關注台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的進度，龔明鑫表示，原先外界預估英國會順利加入CPTPP，但討論花了蠻久時間，現在英國是否如預期很快加入，仍存在變數；而台灣要等英國加入之後，才可能開始討論。

立委追問，台灣是否有機會在5年內加入CPTPP、機率是否超過10%；龔明鑫回答，5年內有機會可以。（編輯：黃國倫）1120302