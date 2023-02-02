國發會：若輸出提振 台灣經濟成長率有望高於預期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、陳俊華台北2日電）國發會副主委高仙桂今天說，今年上半年經濟成長還是會有點辛苦，但假設後續歐美軟著陸、中國穩健復甦，且台灣輸出可以明顯提振的話，就能期待今年的經濟成長率高於主計總處日前預計的2.75%。

國發會今天在行政院會報告「2023總體經濟情勢」，高仙桂出席政院會後記者會時說明，原先今年國際對經濟成長的預測普遍悲觀，但國際貨幣基金（IMF）近日公布的最新經濟成長預測卻罕見上調。

高仙桂說，這主要是因為世界經濟3大引擎美國、中國、歐盟的衰退風險明顯消退，且今年經濟下行速度將比預期緩慢，美國也有聲音評估，通膨已見底回弱，應該離緊縮政策終點不遠，加上就業市場也強勁，美國軟著陸機率上升。

她說，另外歐盟原先預期去年第4季會陷入衰退，但最後仍是有微幅成長，加上中國解封可能有解封紅利，民間消費跟投資可以上升，以及製造業採購經理人指數（PMI）50.1，已超過50的榮枯線。

高仙桂表示，這3大引擎陷入衰退的風險降低，所以全球經濟展望會比較樂觀。

她說，也許今年上半年，台灣還是會遭受升息導致的全球終端需求下降的衝擊，以及產業鏈庫存調整的過程，還是會有一點辛苦，但下半年隨著存貨調整結束，且歐、美、中國都朝正面方向走，台灣今年下半年應該可以穩定邁向復甦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於何時觸底反彈，高仙桂表示，這要看情勢變化，院長陳建仁也已責成行政團隊注意各項指標，提出相關因應。

而究竟台灣今年經濟成長率有沒有機會保三，高仙桂說，關鍵要看「輸出」，雖然年初已經看到國際3大經濟體的基本面朝正面方向邁進，但不可諱言還是有俄烏戰爭、中國復甦是否導致通膨再現、美中貿易戰等潛存的風險因子，但假設歐美軟著陸、中國穩健復甦，且台灣輸出可以明顯提振的話，就能期待今年經濟成長率高於主計總處日前預計的2.75%。（編輯：翟思嘉）1120202