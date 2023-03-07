台灣人均國民所得超越韓國 學者：匯率與出口支撐

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2022年韓國人均國民所得毛額被台灣反超，學者分析，一是匯率因素，二是2022年台灣出口表現不錯。圖為高雄港碼頭卡車等候準備裝卸貨櫃。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北7日電）2022年韓國人均國民所得毛額（GNI）被台灣反超，學者分析，雙方疫情期間此消彼長，一是匯率因素，二是2022年台灣出口表現不錯，但韓國卻從貿易順差轉為貿易逆差，自然影響經濟成長率與GNI。

韓國銀行今天公布2022年第4季與年度國民所得初步統計，受韓元匯率大貶影響，2022年韓國人均國民所得毛額（GNI）較2021年減少7.7%，來到3萬2661美元。

聯合國與世界銀行等國際機構雖尚未公布世界排名等結果，若直接比較韓國銀行與台灣行政院主計總處公布數據，台灣人均GNI比韓國高出904美元，自2002年來首次超越韓國。

台經院國際事務處研究員邱達生表示，疫情加速數位經濟應用，需要半導體作為基礎，台灣供應鏈位置顯著提升，帶動過去3年電子零組件出口表現很好，疫情爆發的2020年，台灣更是少見的經濟正成長國家。

邱達生進一步點出2個因素，第一主要是匯率因素，由於全部換成美元來做比較，韓元兌美元去年相較新台幣貶值幅度更多，兩者相比確實受到影響。

第二是疫情期間的出口狀況，邱達生表示，台灣疫情期間出口表現不錯，因此推升經濟成長率表現，反觀韓國卻從貿易順差轉為貿易逆差，經濟表現自然也受到拖累。

中經院副院長王健全表示，台灣過去4年經濟成長率都不錯，歸納原因就是6個字「天時地利人和」。疫情帶動遠距醫療、娛樂與3C產品需求，加上美中科技戰帶動半導體轉單，台灣因此受惠；地利是台灣推動新南向政策與台商回流；再來防疫措施得宜，台灣生產製造相對沒受到太大衝擊。

至於韓國出口與經濟表現為何不佳，王健全表示，韓國半導體IC布局在消費性電子產業較多，台灣半導體布局則較多元，像是台積電在高階製程市占率高，近期消費性電子產品終端需求下滑，台灣相對韓國所受衝擊較小。

王健全表示，韓國近年也面臨很多中國競爭，除了半導體產業之外，包括面板、家電、手機等消費性電子產品品牌，都面臨中國激烈競爭，出口表現比較辛苦。（編輯：潘羿菁）1120307