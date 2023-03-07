更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 產經

韓國人均國民所得毛額年減7.7% 台灣時隔20年反超

2023/3/7 15:00（3/7 19:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022年韓國人均國民所得毛額（GNI）較2021年減少7.7%，來到3萬2661美元，時隔20年被台灣反超。圖為台北市信義區街頭。（中央社檔案照片）
2022年韓國人均國民所得毛額（GNI）較2021年減少7.7%，來到3萬2661美元，時隔20年被台灣反超。圖為台北市信義區街頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國銀行今天公布2022年第4季與年度國民所得初步統計，受韓元匯率大貶影響，2022年韓國人均國民所得毛額（GNI）較2021年減少7.7%，來到3萬2661美元，時隔20年被台灣反超。

聯合國與世界銀行等國際機構雖尚未公布世界排名等結果，若直接比較韓國銀行與台灣行政院主計總處公布數據，台灣人均GNI比韓國高出904美元，自2002年來首次超越韓國。

韓銀表示，根據聯合國2021年統計，台灣人均GNI為3萬4756美元，少於韓國的3萬5373美元；2022年雖可能略高於韓國，但從名目GNI來看，台灣年增4.6%與韓國年增4%差不多水準，差別在於新台幣兌美元匯率貶值6.8%，遠遠小於韓元兌美元匯率貶值12.9%。

根據韓銀報告，以韓元計算的2022年韓國名目國內生產毛額（GDP）雖較2021年增加3.8%，但因韓元兌美元匯率大貶，以美元計算的名目GDP年減達8.1%。

2021年國民所得數據雖受匯率影響表現不佳，韓銀仍對達成人均國民所得毛額4萬美元的目標樂觀以待。

韓國政府去年底宣示將在2027年現任政府卸任前，將人均國民所得提高至4萬美元。

韓銀指出，人均國民所得與實質GDP成長率、通膨、匯率、人口及國外要素所得淨額有關，雖然難以準確預測，但韓國實質GDP未來2到3年內預估平均成長2%上下，通膨率也預期維持在2%上下，若假設韓元兌美元匯率維持在過去10年的平均值（1145韓元兌1美元），人均國民所得可望在不久之後達到4萬美元目標。（編輯：馮昭）1120307

#韓國
#韓銀
#聯合國
延伸閱讀
IMF：台灣去年人均GDP將超越日韓 居東亞第一主計總處下修112年經濟成長率至2.12% 估CPI升破2%經濟學人指14亞洲國家供應鏈將取代中國 台灣入列台美日韓晶片聯盟召開正式會議 聚焦供應鏈早期預警機制
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族