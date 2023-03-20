通膨延燒電價調漲 央行23日擬上修全年CPI預估
2023/3/20 15:59（3/20 16:18 更新）
圖為台北市公寓住宅電表。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北20日電）通膨壓力仍未平息，中央銀行副總裁嚴宗大今天表示，中央銀行將於23日舉行第1季理監事會議，考量當前物價狀況加上電價調整因素，央行對於全年消費者物價上漲率（CPI）預測「應該會往上修方向進行」。
主計總處2月發布最新預測，對2023年CPI
預測值大幅上修至2.16%，再次突破2%的通膨警戒線。中央銀行本週舉行理監事會議，也將公布央行對於今年經濟成長率及通膨率的預測值。
CPI小百科
消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。
可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。
資料來源：主計總處
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嚴宗大今天於立法院財委會報告時，被問及央行對物價看法，他表示，中央銀行去年12月預估2023年全年CPI漲幅為1.88%，但考慮目前狀況，包含電價調整，央行對於通膨率預測應該會往上修的方向進行。
立委關注全年CPI漲幅是否超過2.5%，嚴宗大表示，央行23日理監事會後將對外公布最新預測，就他個人看法，將高於去年12月預測值1.88%。
嚴宗大也說，各界都十分關注通膨議題，特別是台灣CPI漲幅已經連續19個月超過2%，說明不是短期現象，且造成比較大的通膨預期心理問題。（編輯：潘羿菁）1120320
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