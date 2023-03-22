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英國2月通膨率意外增至10.4% 再升息可能性增加

2023/3/22 17:32（3/22 18:10 更新）
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，英國2月通貨膨脹意外升溫，主要歸咎於飲食價格大漲。儘管英國央行努力化解生活成本節節攀升的危機，但最新數據仍令央行再次升息的可能性增加。

法新社報導，英國國家統計局（ONS）今天公布，消費者物價指數（CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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）與去年同期相較，漲幅由1月的10.1%增至2月的10.4%。

這使得英國央行英格蘭銀行（Bank of England）明天會議宣布再度升息的機率增加。外界原本鑒於近期商業銀行業問題引發全球市場動盪，呼籲英銀維持利率不變。

外界原本預測，英國通貨膨脹率會降溫；但飲食價格勁揚，僅局部被汽車燃料成本下跌抵銷。

英國國家統計局首席經濟學家費茲納（Grant Fitzner）表示：「2月通貨膨脹率上升，主要動力來自酒吧與餐廳的酒精飲料價格繼1月減價後反彈。」

「食物與非酒精飲料的價格攀升至45年多來最高點，尤其一些生菜與蔬菜的漲價格外明顯，因為能源成本高昂及歐洲一些地區普遍天氣不佳，導致缺貨或供應有限。」

英銀一方面需要調高借貸成本來平息通膨；但另一方面，2家美國地區銀行倒閉，以及瑞士銀行（UBS）買下財務困難的瑞士大銀行瑞士信貸（Credit Suisse），連串事件後續效應持續，升息行動可能有必要暫停。這使得英銀陷入兩難。

不過，英國政府上週預測，今年底英國通貨膨脹率將大跌至2.9%，且經濟將能免於衰退。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120322

#英國
#英銀
#英國國家統計局
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