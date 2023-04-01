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歐元區和美國通膨趨緩 決策者鬆口氣

2023/4/1 06:17（4/1 07:26 更新）
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官方數據顯示，歐元區3月通貨膨脹大幅減緩，美國同月物價上漲速度也放慢。（圖取自Pixabay圖庫）
官方數據顯示，歐元區3月通貨膨脹大幅減緩，美國同月物價上漲速度也放慢。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）今天出爐的官方數據顯示，歐元區3月通貨膨脹大幅減緩，美國同月物價上漲速度也放慢，讓決策官員減輕一些壓力。

法新社報導，根據歐洲聯盟（EU）統計機構，歐元區3月通膨年增率達6.9%，較2月年增率8.5%明顯趨緩。這是歐元區1年以來最低通膨年增率，也低於分析師預期。

但去除食物和能源價格因素，歐元區3月核心通膨年增率達5.7%，稍高於2月的5.6%。

在美國方面，美國商務部今天公布，聯邦準備理事會（Fed）偏重的通膨指標也放緩。美國2月個人消費支出物價指數（PCE）年增5%，較1月的5.3%降溫。

去除食物與能源物價因素，美國核心PCE年增率由1月的4.7%降至4.6%。

花旗集團（Citigroup）全球首席經濟學家席茨（Nathan Sheets）說：「我想，這對聯準會而言是個好消息，不過，這是持續挑戰的一部分。」

美國總統拜登在今天公布的一項聲明中指出：「我們在對抗通膨上有了進展。」（譯者：徐睿承）1120401

#美國
#歐元區
#拜登
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