能源價格滑降 德國和西班牙通膨放緩
2023/3/30 22:56
（中央社法蘭克福30日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，隨著能源價格滑降，德國和西班牙3月通貨膨脹放緩，增添歐元區脫離物價上漲最糟時期的希望。
根據德國統計局初步數據，歐洲最大經濟體德國3月物價和上年同期相比增加7.4%，增幅放緩。
德國1月和2月物價年增持穩在8.7%。
德國統計局表示，本月食品價格增幅雖持續高於平均水準，但能源價格和2022年3月相比大幅減緩，當時俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆漲。
下滑的天然氣和電力價格對西班牙3月通膨影響更大。
根據西班牙國家統計局（INE），西班牙3月整體通膨年增率自2月的6%大幅減緩至3.3%。
荷蘭國際集團（ING）經濟學家提利（Wouter Thierie）表示，最新數據顯示「上漲的能源價格轉嫁到消費者價格的情況，已經開始失去動力」。
「再者，近幾個月全球供應鏈的壓力已降至疫情前水準，也對通膨造成影響。」
而在歐元區通膨仍高於目標2%的情況下，歐洲央行料持續升息。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120330
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