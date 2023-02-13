歐盟上修歐元區2023成長預估 經濟驚險躲過衰退

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歐盟執委會13日上修歐元區今年經濟成長預估，由之前的03%上調至0.9%。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）隨著能源危機緩減，加上歐元區經濟這個冬季「驚險」躲過衰退，歐洲聯盟執行委員會今天表示，歐元區2023年經濟成長將高於之前預估。

法新社報導，歐盟執委會（European Commission）今天上修歐元區2023年經濟成長預估，由之前的03%上調至0.9%。歐盟執委會表示，「有利的發展」協助歐元區挺過俄羅斯入侵烏克蘭帶來的衝擊。

此外，通膨攀升速度預料也比之前預估減緩。俄烏戰爭去年引發石油和天然氣價格飆漲。

歐盟執委會表示，供應來源持續多元化，加上消耗量急降，天然氣庫存高於去年的季節平均水平。同時，躉售天然氣價格也跌到戰前水準以下。

此外，歐盟勞動市場持續表現強勁，失業率仍處於歷史低點。

歐盟執委會調降2023年通膨預估至5.6%。去年10月通膨一度創下10.6%的高點，歐盟執委會表示，通膨似乎已經觸頂。

歐洲中央銀行和世界各地的央行，去年啟動一連串升息行動，以遏制攀升的通膨。

歐盟執委會還提醒，不利經濟成長的「逆風」仍強勁。

「消費者和企業仍面對高能源成本，1月的核心通膨（扣除能源和食品價格）持續攀升。」

「由於通膨壓力徘徊不去，貨幣緊縮政策料持續，將對商業活動和投資帶來衝擊。」

歐盟執委會維持2024年歐元區經濟成長預估1.5%。同時預估，歐元區明年通膨2.5%，仍高於歐洲央行通膨目標2%。

歐洲執委會表示，預估值不確定性雖仍高，但成長的風險大抵取得平衡。

歐盟執委會說，近來躉售天然氣價格下跌效應若更強勁地傳遞到消費者物價，消費力將更具韌性。然而，在地緣政治持續緊張的情況下，天然氣價格跌勢逆轉也非不可能。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120213