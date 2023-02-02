英國央行升息2碼 連續第10度上調利率

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）全球競相應對通膨飆升之際，英國央行今天宣布升息2碼（50個基點），將基準利率提高至4%，符合市場預期，這也是英國對抗生活成本危機的連續第10度升息。

英格蘭銀行（Bank of England）貨幣政策委員會今天在例行會議上以7比2通過將利率上調至4%，達到2008年底以來的最高水準。這個升息幅度符合多數經濟學家的預期。

英格蘭銀行還預測，今年經濟衰退狀況將較先前預測更為溫和，且許多已開發經濟體的通膨「可能」已觸頂。

根據會議紀錄，隨著能源價格回落，目前仍逼近40年高點的英國通膨率預計將在2023年上半年「逐漸」下降。

經濟學家認為，隨著通膨開始放緩，這可能是英國央行最後一次大幅升息。

歐洲中央銀行（European Central Bank）今天也召開貨幣政策會議，會中一如市場預期，決議升息2碼。

美國則開始減緩激進升息的步調。聯邦準備理事會（Fed）昨天將關鍵利率提高1碼（0.25個百分點），目前利率區間在4.50%至4.75%。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120202