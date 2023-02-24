央行：今年經濟溫和成長 CPI回降至約2%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）主計總處日前大幅下修今年經濟成長率預測，並估全年消費者物價上漲率（CPI）衝破2%，不過中央銀行看法相對樂觀，今天指出，台灣今年經濟溫和成長，CPI則回降至約2%。

中央銀行將於3月1日赴立法院財政委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐。

央行書面報告指出，主要機構預期今年全球經貿成長動能大幅放緩，加上廠商持續去化庫存，抑制台灣出口成長，且廠商對未來景氣看法保守，恐遞延投資計畫或縮減資本支出，民間投資動能將趨緩，不過國內防疫措施及邊境管制放寬，國人消費意願增加，加上政府將發放每人現金新台幣6000元，可望推升民間消費。

央行表示，預期今年台灣經濟溫和成長，而且國內外主要機構對台灣今年經濟成長率預測值平均為2.21%。

外界關注台灣通膨居高不下，央行在書面報告中說明，去年CPI年增率為2.95%，是2009年以來最高，主要受進口原油及糧食等原物料成本上揚等供給面因素影響，導致食物類、油料費及耐久性消費品等價格上漲，加上房租調高，上述4項合計就推升CPI年增率2.09個百分點，對CPI年增率貢獻達71%；核心CPI年增率則為2.61%，也是2009年以來最高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

央行接著解釋，今年1月通膨率回升，是受到春節因素影響；而購買頻度高的物價漲幅較高，也會讓民眾感受較深。

展望2023年，央行認為，雖然國內基本工資持續調升，以及疫後生活正常化，娛樂服務需求大增而價格攀高，但隨著全球供應鏈瓶頸紓解，國際貨運費率走低，加上國際機構預期原油等原物料價格將較去年回跌，台灣CPI年增率可望降至約2%；國內外主要機構預測值介於1.40%至2.60%，平均為1.94%。（編輯：張均懋）1120224