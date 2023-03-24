勞動市場趨穩 2月失業率3.53%創23年來同月新低

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（中央社記者蘇思云台北24日電）主計總處今天公布今年2月失業率為3.53%，雖然受到年後轉職潮及部分臨時性工作結束影響，較1月上升0.03個百分點，但仍創下23年以來同月新低。

主計總處統計，2月失業人數為42萬人，較1月增加4000人或1.01%，主因是春節後轉職及部分臨時性工作結束所致，其中因對原有工作不滿意而失業者增加5000人，因季節或臨時性工作結束而失業者也增加2000人；跟去年同月比較，失業人數共減少1萬4000人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，農曆年前多會帶動用人需求，加上過年結束後，往往會有轉職潮，因此失業人數、失業率多呈現微幅上升，不過，2月季調後失業率微幅下降，綜合相關指標，勞動市場仍屬穩定。

2月就業人數為1148萬5000人，月增1萬4000人或0.13%，其中，服務業部門及農業部門分別增加1萬6000人及1000人，工業部門則減少2000人；與去年同月比較，總共增加2萬7000人或0.24%。

在就業數據中，因為經濟因素導致週工時未達35小時者為18萬5000人，月增2萬3000人。陳惠欣表示，歷年2月來看，週工時未達35小時者多落在18萬4000人到22萬6000人之間，今年2月水準也在此區間，但會留意後續狀況。

展望後續勞動市場變化，陳惠欣表示，季節性因素消失後，3月失業率相對2月多呈現下降趨勢。如果扣除2020年跟2021年疫情因素，近5年失業率月變動多呈現下降0.03到0.04個百分點。

陳惠欣指出，2月失業率3.53%為23年以來同月新低，不過近期受到全球景氣降溫、出口動能趨緩影響，還要拉長時間觀察相關指標。

國際比較來看，2月季節調整後失業率，加拿大5%、美國3.6%、香港3.3%、韓國2.6%，今年1月季調後失業率，法國7.1%、德國3%、日本2.4%。（編輯：林淑媛）1120324