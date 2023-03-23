打通膨預期首要目標 楊金龍：電價漲比蛋價影響更大

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央行總裁楊金龍23日表示，電價上漲牽動物價外溢效應，這次升息目的在打擊通膨預期。圖為台北市公寓住宅電表。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）無懼經濟景氣下行，央行今天升息半碼、利率連5升，總裁楊金龍表示，外食費持續調漲且不易下跌，今年前2月食品類及服務類物價稍高，加上電價上漲牽動物價外溢效應大於蛋價，「這次升息目的在於打擊通膨預期。」

央行今天舉行第1季理監事會議，考量國內物價上漲壓力仍大，為了抑制通膨預期心理，央行全體理事一致同意升息半碼（0.125個百分點），有助促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

展望今年經濟情勢，央行認為今年上半年出口與投資疲弱，經濟成長低緩，因而將2023年經濟成長率預測值自2.53%下修至2.21%，估全年消費者物價上漲率（CPI）為2.09%，高於去年底的預測值1.88%。

楊金龍指出，通膨長期居高，將不利於物價控制及經濟成長，這次升息目的在於打擊通膨預期。

他舉例，台灣在2008年到2020年物價平均水準約1%，因為長時間維持低水平，民眾會感覺這是正常物價，近2年物價飆破2%，儘管與國外相比仍溫和許多，但民眾是跟自身過往經驗比較，對物價感受仍高，加上廠商也會依據通膨狀況訂價，導致通膨預期變成自我實現，這是央行擔心層面。

楊金龍進一步解釋，每年外食費都會調漲，一旦調漲，要下降不容易，而今年1至2月的食品類與服務類的物價確實稍微高。

隨著國際原物料價格回軟，楊金龍表示，近期國內輸入性通膨壓力已經減緩，但短期仍須關注疫後娛樂消費需求復甦、服務類價格具有易漲難跌的僵固性、國內電價調漲的外溢效果，以及禽流感推升食物類價格等因素。

楊金龍表示，雖然央行調降今年台灣經濟成長預測，但2020年至今經濟成長還是高的，加上台灣不像美國，一方面要打擊通膨，一方面有金融穩定的顧慮，目前國內金融體系還是很穩定，這些條件給予央行升息的空間。

此外，近期電價調漲、蛋價上漲，讓民眾叫苦連天，甚至可能助長通膨預期。楊金龍分析，電價上漲的影響遠比蛋價還大，因為雞蛋占整體CPI權數不高、在家庭消費支出比重也不大，蛋價上漲外溢效果不會很大。

「電價就不一樣了」，楊金龍說，如果電價上漲完全反映，將波及小吃店、餐飲等，對民生影響較大，經濟部考量到這點，這次電價調漲對象主要落在工業用電及大戶；政府顧慮到漲電價的波及效果很大，確實很審慎調整。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1120323