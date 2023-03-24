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因應央行升息 勞動部補貼勞工紓困貸款半碼利息

2023/3/24 12:35（3/24 16:31 更新）
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勞動部24日表示，因應中央銀行升息半碼，將斥資新台幣3400萬元，全額補貼「勞工紓困貸款」在這次升息增加的利息。（中央社檔案照片）
勞動部24日表示，因應中央銀行升息半碼，將斥資新台幣3400萬元，全額補貼「勞工紓困貸款」在這次升息增加的利息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北24日電）勞動部今天表示，因應中央銀行昨天宣布升息半碼，將斥資新台幣3400萬元，全額補貼「勞工紓困貸款」在這次升息增加的利息，讓正常依約還款的勞工還款利率維持在1.845%。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對勞工就業及生活造成影響，為減少疫情衝擊勞工生計，勞動部在疫情期間開辦「勞工紓困貸款」，民國109年至110年間共核貸159萬餘件。

勞動福祉退休司長謝倩蒨告訴中央社記者，中央銀行於去年宣布4次升息，第1次升息、漲幅1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔；之後央行分別在去年6月、9月及12月宣布升息，漲幅皆為半碼，勞動部全額補貼3次升息的貸款利息。

謝倩蒨表示，因應央行昨天宣布升息半碼，「勞工紓困貸款」貸款利率再由2.22%提高為2.345%，但為減輕勞工生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息；也就是說，對正常還款的勞工來說，利率仍維持在1.845%。

謝倩蒨指出，初步估計因應這次升息半碼支出的補貼費用共約3400萬元。

勞動部新聞資料指出，「勞工紓困貸款」由38家承貸銀行提供自有資金，中小企業信用保證基金提供十成信用保證，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年；勞動部補貼勞工第1年貸款利息，前6個月勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。（編輯：管中維）1120324

#勞動部
#謝倩蒨
#央行
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