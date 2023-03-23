2萬人換健保卡無法登記6000元 數位部：25日起更新資料

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有民眾在20日到23日間補、換發健保卡，無法在普發現金系統進行線上登記。數位部表示，25日起更新資料。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北23日電）2萬多人在3月20日到23日間補、換發健保卡，因此無法在普發現金系統進行線上登記。數位部表示，網站自25日起，每天精進資料完整性，讓民眾剛換發健保卡、身分證後，仍能順利完成登記入帳作業。

1988客服接獲有民眾反映，近期補、換發健保卡後，無法進行線上登記作業。

數位發展部晚間透過新聞稿指出，登記網站是以3月19日以前的資料，確認登記民眾的身分。為確保上線初期運作順暢，3月20日至3月23日間補、換發健保卡的民眾，約2萬多人的資料，將在3月24日完成資料更新。

數位部表示，前述期間補、換發健保卡等涉及身分資料異動的民眾，想要採用登記入帳的話，從3月25日上午8時起，就可依當天分流狀況在網站登錄資訊。若未在分流期間登記，也不用擔心，3月27日起全面不分流開放登記，並不影響現金入帳時間。如要選擇直接在ATM領取或郵局領取現金，也都沒問題。

數位部指出，登記網站自22日啟動迄今，採分流方式提供民眾線上登記領取現金資料，已有效減輕系統運作壓力，原訂分流結束後更新資料的工作將提前開始，25日起登記網站將每日精進資料完整性，讓民眾順利完成登記作業。

數位部次長李懷仁表示，系統運作首日已超過100萬人登記，截至今天晚間7時登記人數達208萬9444人，網站運作穩定正常，使用者多能順利流暢完成登記。

數位部提醒，政府絕不會透過簡訊或電子郵件等方式通知領取6000元，民眾切勿將身分證、居留證、健保卡與金融帳戶資料交給陌生人，以杜絕冒名盜領。

數位部將嚴密管理與保護本專案所蒐集個人資料，將在普發現金專案結束後1個月徹底刪除資料，絕不會保存，也不會作為其他用途。（編輯：黃國倫）1120323