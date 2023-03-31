台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

Google 觀察到去年台灣使用者對詐騙的搜尋熱度創新高，其中以「簡訊」與「網路詐騙」最受關注。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北31日電）Google持續在台打擊不實資訊，觀察到去年台灣使用者對詐騙（frauds and scams）的搜尋熱度創新高，其中以「簡訊」與「網路詐騙」最受關注，而「政治」和「醫療保健」是去年最常見的錯誤資訊搜尋主題。

Google台灣今天發布「2023年國際事實查核日－持續在台灣打擊不實資訊」文章，分享台灣不實資訊的最新搜尋趨勢，以及Google與台灣事實查核中心的合作進展、即將推出的搜尋結果提示功能，協助使用者對抗不實訊息並有效判讀網路資訊。

Google指出，過去一整年，台灣使用者對詐騙（frauds and scams）的搜尋熱度來到歷史新高，其中以「簡訊（SMS）」、「網路詐騙（Internet fraud）」最受大眾關注。除了網路詐騙議題需要大眾提高警覺，適逢九合一選舉及疫苗施打，Google也發現「政治」和「醫療保健」是台灣使用者在2022年最常見的不實和錯誤資訊搜尋主題。

在台灣，Google透過旗下的慈善機構組織Google.org 與台灣事實查核中心合作，投入100萬美元資金，資助為期3年的台灣媒體素養計畫。從2021年11月開始，這項計畫已經深入全台灣29所社區大學，將媒體素養的概念與事實查核技巧融入到180個課程、講座與社團活動中，強化台灣年長者對於不實資訊的識別和認知。Google也持續透過新聞倡議計畫（GNI）投入資源，推出各項線上訓練課程。

另外，Google預告，不久之後，在大部分Google搜尋結果的旁邊，將會出現3個小點的圖示，使用者可以透過點擊圖示進一步了解更多關於該搜尋結果的資訊、查看訊息來源，並了解系統如何判斷該資訊值得參考的原因，這項功能目前已經支援繁體中文、簡體中文、日文、韓文、印尼文、越南文等亞太區主要語言。

在YouTube上，Google透過Hit Pause教育計畫，鼓勵使用者針對資訊內容進行批判性思考，此項計畫目前已在印度、印尼、澳洲和紐西蘭等地施行，預計於2023下半年在台灣推出。

Google也持續投入資源來對抗不實資訊，去年11月，Google和YouTube宣布資助由美國波因特學院（Poynter Institute）所推動成立的國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network, IFCN）共計1320萬美元，設立一個全新的全球事實查核基金；這個全新的全球事實查核基金將在未來幾天開放，為該聯盟在全球65個國家、涵蓋80多種語言的135個合作事實核查組織提供協助，這將是Google和YouTube在事實查核領域中，單筆金額最高的資助。（編輯：趙蔚蘭）1120331