建立事實查核樞紐 英專家：尋覓共同信任第三方

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）英國西敏寺民主基金會與中央社新聞學院今天共同舉辦事實查核交流工作坊。面對堅持己見、拒絕事實查核正確資訊者，英國查核團體認為，應找出共同信任的第三方，提高接受度。

英國西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy，WFD）董事會副主席殷格里希（Sue Inglish）及英國事實查核倡議團體Full Fact都抵台，以英國媒體因應數位社群時代的經營策略，與台灣媒體、事實查核工作者分享。

具12年查核經驗的Full Fact教育訓練經理奧利里（Joseph O’Leary）指出，2024年台灣總統大選，將面臨漫天錯假訊息，如何協助社會做好資訊識讀，媒體與事實查核工作者位居要角。「講錯數據、資訊在所難免，願意主動更正，反而更令人自豪，這是我們想推動的文化轉變」，他們也與政治人物、各大媒體抱持良好溝通窗口，當有對方有錯誤資訊，即可協助更正。

有與會人士提問，新聞報導能辨別數據真實性，但評論為個人意見，應當從何查起？奧利里認為，發布平台具傳播影響力，就得為刊登內容負責；至於查核主觀評論方法，他舉例，有倫敦市長候選人曾提及，近年倫敦地鐵犯罪率是1980年代的遺毒，並無明確指出犯罪率增長或降低，「但我們能做到的，是將1980年代及近年的地鐵犯罪率數據找出並公布，讓讀者自行評斷。」

另外，這幾年台灣遊民及街友在公園活動舊影片，常被反覆使用，並搭配「台灣為何會變這樣」的聳動標題。提問人指出街友存在雖是事實，當遇上「帶風向」議題時，查核單位要怎麼讓大眾知道可疑訊息目的，卻不被視為替當局說話？

奧利里分享，英國也常重複出現「越來越多人仰賴食物銀行過活」等論述，凸顯人民缺衣少食，若每回都得重寫查核報導很耗時。因此Full Fact最終作法，是建立一個可不斷更新數據的專題區，當相似偏見論述出現，只須加入最新內容即可，「不會被認為反應過度，也符合比例原則。」

最後提問者好奇，當遇見觀念根深柢固，難被事實查核內容撼動者，應如何溝通？奧利里坦言，面對英國敏感的脫歐議題時，自己也無法說服家人，「聽到真實數據或資料後，他們只會轉移話題。」

奧利里認為應對對策，就是找到雙方共同信任的第三方組織。例如，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間，曾有錯假訊息指出母體施打疫苗會影響胎兒，讓準媽媽們心生恐懼，反而造成更大傷害。Full Fact因而與協助孕婦的非營利組織合作，提供正確資訊，「當訊息來自真正幫助她們的單位，信任度與接受度就會提高。」（編輯：陳政偉）1120209