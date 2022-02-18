假訊息猖獗 9成民眾支持立法建立平台自律機制

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）台灣事實查核教育金會今天發布「假訊息現象與事實查核成效」，調查顯示9成民眾支持政府立法要求平台建立假訊息的自律機制，更有近7成民眾認為即便損害言論自由，也應限制假訊息。

台灣事實查核教育基金會舉辦「2022年假訊息年度調查發表暨高峰論壇」，由事實查核教育基金會董事長胡元輝主持，並邀請台大新聞所所長洪貞玲、台大新聞所教授謝吉隆及台大政治系教授張佑宗出席，呈現共同撰寫的調查成效結果報告。

調查結果顯示，逾9成民眾普遍認為假訊息存在且影響嚴重，且認為過去一年收過的假訊息比例近7成5。而過半以上的民眾，認為媒體工作者、政治人物與境外勢力最常製造假訊息，而假訊息的傳播管道是網路（85%）和手機（70%），其次為電視、廣播、報紙和雜誌等媒體，而社區鄰里等人脈網絡，被認為傳遞假訊息的比例較低。

而假訊息造成的危害，受訪者認為會造成自己降低對媒體（71%）與政治人物（69%）的公信力，其次是降低對政府施政的信任感（58%），再者是危害到社會人際關係和民主制度（51%）。

不過報告也凸顯，當問到假訊息對個人造成何種影響，有近6成受訪者表示自己不會受到假訊息影響，但有94%受訪者卻認為，他人容易受假訊息影響，印證傳播學的「第三人效應」，意即民眾覺得自己不會受騙，卻覺得別人會上「假訊息」的當。

至於誰應該對假訊息氾濫負責，調查結果顯示，受訪者認為有責任打擊假訊息的依序是「傳播媒體」、「政府官員」、「網路與社群平台」、「撰寫或發布者」，一般民眾則比例最低。洪貞玲表示，這代表大眾對於傳統媒體大眾媒體的專業有高度期待。

洪貞玲強調，有近7成民眾認為政府、科技公司平台方應限制假訊息在網路流傳，即使相關作為可能會損害人民的言論自由，更有9成民眾支持政府應立法要求社群媒體建立假訊息的自律機制。不過胡元輝補充，法律永遠是言論自由的最後防線，更希望民主社會中，能透過自律、他律的方式來推動假訊息防治。

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若真要推動法律，胡元輝認為應多方參考，例如歐盟正在推動的數位服務法、英國網路安全法案等民主國家推動的相關法制，多方研究才能找出較適合台灣的方法。

事實查核教育基金會表示，本次調查採取電話訪問及網路問卷調查方式進行，共取得2416份有效樣本。其中電話訪問執行是自今年1月10日至16日，取得1200份有效樣本；網路調查執行期則為1月10日至13日，取得1216份有效樣本。（編輯：張芷瑄）1110218