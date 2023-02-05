沈伯洋揭中共認知戰手段 捐錢操縱網紅影響輿論

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（中央社記者游凱翔台北5日電）中共持續對台認知作戰，學者今天指出，打台灣不如買台灣、買台灣不如騙台灣，中國透過抖內捐錢給台灣的關鍵意見領袖及網紅等方式，讓其他直播主跟進「特定」論點，進而影響台灣輿論市場與年輕人的認知。

台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋與王立第二戰略所林秉宥，今天在台北國際書展舉辦「『直播抖內到國防改革－阿共打來怎麼辦』的實務趨勢與演變」講座，現場分析中共透過臉書、YouTube等社群平台進行對台認知作戰的方式。

沈伯洋表示，中國偏好臉書起因於會去投票的台灣選民，有很高比率是使用臉書，因此可吸引目標群眾；而中國在社交平台的操作手法變換多次，最早是購買台灣臉書粉專，希望經由粉專將文章「打出去」，但實際成效不彰，後改為自創粉專讓網友追蹤，再藉此管道將文章外傳散布。

沈伯洋指出，後因臉書的審查政策嚴格，近來有轉往Youtube頻道的現象。更重要的是，中國會找剛起步的YouTuber抖內捐錢，讓直播主發現講「特定」言論有錢賺，進而去微信和微博找相關文章來講，其他直播主則慢慢跟進，最終整個言論就往中國立場傾斜，很難拉得回來。

沈伯洋以2021年台灣疫情三級警戒為例說，在這3個月期間，中國創立了8個文字轉語音的頻道，內容專打衛福部、高端疫苗、政府故意放毒的才會有人生病的陰謀論等論調；儘管相關頻道事後被Google幹掉，但短短3個月竟有3000萬次觀看。

沈伯洋指出，中國發現要想影響年輕人，就是要依賴KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）及網紅直播；不過，台灣雖是中國認知作戰重要實驗場，但最早的KOL直播並非用在台灣，而是用在新疆，且操作得非常成功，幾乎把所有跟東突厥斯坦相關議題，都洗成中國想要的方向。

沈伯洋強調，「打台灣不如買台灣，買台灣不如騙台灣」，對中國來說，最好的設想與成本最低方式，是簽訂和平協議或台灣投降，倘若台灣心防整個崩潰，對中國而言，就不用動用那麼多武器。

林秉宥指出，俄烏戰爭歷時快一年，給台灣的教訓是關鍵不在硬體建設，而是像黑熊學院等所做的「基本準備」，諸如如何判別軍事謠言、面對意外如何做出正確處置等等；他強調，國防是科學之事，期待有更多民眾能參與。（編輯：林克倫）1120205