更多編輯台推薦新聞：
偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
台北國際書展
新聞專題
台北國際書展1/66
首頁 / 文化

書展人潮逾50萬 史哲：盛大的文化重逢 感動回來了

2023/2/5 18:33（2/5 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北國際書展5日閉幕，參觀人次突破50萬。圖為民眾4日參觀2023年台北國際書展。（中央社檔案照片）
台北國際書展5日閉幕，參觀人次突破50萬。圖為民眾4日參觀2023年台北國際書展。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北5日電）台北國際書展今天閉幕，參觀人次突破50萬，文化部長史哲表示，書展期間他看到很多擁抱、暢談，也感受到文化力的展現，「這是一場盛大的文化重逢，終於我們回來了」。

史哲致詞時表示，他很幸運在上任第一天就是書展開幕第一天，「這6天來我每天都在這裡，其實坦誠地說，已經有點影響公務」，不過看到這次的數字，他覺得「這個公務是值得被影響的」。

史哲表示，這次書展國際交流就是一場重要的文化重逢，是整體疫情後文化振興的開始，也是一個重要的起點，今年的人潮是去年的2倍，版權桌次甚至比去年成長990%，閱讀推廣活動更成長了62%，史哲強調，這些冰冷數字背後其實呈現的不只是人氣、買氣回歸，「我想最重要的是感動回來了」。

史哲表示，透過文字、閱讀、人和人的交流，是讓人沉澱和冷靜的最好良方，他這幾天來書展不只是買書，也參與非常多場沙龍，對他甫上任這幾天的不安與焦慮產生非常的療癒作用，「其實透過文化就是建立我們的自信，讓我們真正能夠思考和明辨，這個是一場大的社會療癒過程」。

史哲表示，他也特別感謝波蘭代表團，本屆應是歷屆書展主題國來的人數最多的，「波蘭好朋友的到來讓我們知道，在世界局勢緊張的情況下，我們其實並不孤單，波蘭代表團給予我們很溫暖的回報。」

史哲特別感謝出版界所有辛苦同仁，「應該很多人閃到腰，以及聲嘶力竭的叫賣」，他也特別感謝還在成長當中的台灣讀者，謝謝愛書的好朋友願意走進會場，「這是一場文化重逢，讓大家記住這個文化重逢的美好」。（編輯：陳仁華）1120205

圖為民眾1日在2023年台北國際書展的攤位上閱讀。（中央社檔案照片）
圖為民眾1日在2023年台北國際書展的攤位上閱讀。（中央社檔案照片）
2023第31屆台北國際書展31日起至2月5日在台北世貿一館盛大展開，本屆主題國為波蘭，展區以當地傳統花卉紋樣及鮮紅意象，呈現東西方文明交融的內涵與活力。中央社記者鄭清元攝　112年1月31日
2023第31屆台北國際書展31日起至2月5日在台北世貿一館盛大展開，本屆主題國為波蘭，展區以當地傳統花卉紋樣及鮮紅意象，呈現東西方文明交融的內涵與活力。中央社記者鄭清元攝　112年1月31日
2023第31屆台北國際書展將在台北世貿一館展出至5日，1日來到書展第2天，許多民眾前往參觀、翻閱各式書籍。中央社記者張新偉攝　112年2月1日
2023第31屆台北國際書展將在台北世貿一館展出至5日，1日來到書展第2天，許多民眾前往參觀、翻閱各式書籍。中央社記者張新偉攝　112年2月1日
#史哲
#波蘭
#文化部長
延伸閱讀
獵魔士作者堅稱紙本不死 只有好人懂得享受書的美好台北國際書展蔡總統推薦書單 阿美語繪本入列文化部長史哲自比為剛上通路的書 別看封面就決定好壞故宮書展發表系列新書 圖文詳解清宮奏摺律師斜槓當導演 唐福睿分享八尺門的辯護人創作路詹宏志書展開講台菜多元宇宙 細數常民美味陳淑芳秀假牙回憶敬業往事 自揭婉拒美國、立陶宛戲約野火集走過38年 龍應台：一定要相信文字的力量阮光民醞釀14年 漫畫「東華春理髮廳」迎最終回顏娟英書展開講 細數歷史轉折下的台灣美術史
史哲
史博館南海辦公室揭牌 拚12月開館史哲再訪台北書展 期許恢復文化生活
台北國際書展
鄭文燦談優先政務 盼普發6000元特別條例快過快發2024操盤 潘孟安：中生代各司其職、贏才是最重要
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台北國際書展6天50萬人次參觀 人潮信心都回籠