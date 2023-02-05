書展人潮逾50萬 史哲：盛大的文化重逢 感動回來了

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）台北國際書展今天閉幕，參觀人次突破50萬，文化部長史哲表示，書展期間他看到很多擁抱、暢談，也感受到文化力的展現，「這是一場盛大的文化重逢，終於我們回來了」。

史哲致詞時表示，他很幸運在上任第一天就是書展開幕第一天，「這6天來我每天都在這裡，其實坦誠地說，已經有點影響公務」，不過看到這次的數字，他覺得「這個公務是值得被影響的」。

史哲表示，這次書展國際交流就是一場重要的文化重逢，是整體疫情後文化振興的開始，也是一個重要的起點，今年的人潮是去年的2倍，版權桌次甚至比去年成長990%，閱讀推廣活動更成長了62%，史哲強調，這些冰冷數字背後其實呈現的不只是人氣、買氣回歸，「我想最重要的是感動回來了」。

史哲表示，透過文字、閱讀、人和人的交流，是讓人沉澱和冷靜的最好良方，他這幾天來書展不只是買書，也參與非常多場沙龍，對他甫上任這幾天的不安與焦慮產生非常的療癒作用，「其實透過文化就是建立我們的自信，讓我們真正能夠思考和明辨，這個是一場大的社會療癒過程」。

史哲表示，他也特別感謝波蘭代表團，本屆應是歷屆書展主題國來的人數最多的，「波蘭好朋友的到來讓我們知道，在世界局勢緊張的情況下，我們其實並不孤單，波蘭代表團給予我們很溫暖的回報。」

史哲特別感謝出版界所有辛苦同仁，「應該很多人閃到腰，以及聲嘶力竭的叫賣」，他也特別感謝還在成長當中的台灣讀者，謝謝愛書的好朋友願意走進會場，「這是一場文化重逢，讓大家記住這個文化重逢的美好」。（編輯：陳仁華）1120205

圖為民眾1日在2023年台北國際書展的攤位上閱讀。（中央社檔案照片）

2023第31屆台北國際書展31日起至2月5日在台北世貿一館盛大展開，本屆主題國為波蘭，展區以當地傳統花卉紋樣及鮮紅意象，呈現東西方文明交融的內涵與活力。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日