台北國際書展6天50萬人次參觀 人潮信心都回籠

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）台北國際書展今天閉幕，6天共吸引逾50萬人次參觀，較去年6月於疫情間舉辦的25萬人次多1倍，較疫前2019年書展的58萬人次略減少8萬；台北書展基金會董事長吳韻儀表示，很開心這次的人潮、銷售及信心都回來了。

吳韻儀表示，在書展期間最常聽到有朋友打電話時說「我跟你約在書展見」；也常聽到不少出版社向她反映，他們的業績超過2019年，「很多書都賣完了」；波蘭館朋友則告訴她，從出版社帶來的「獵魔士」都賣完；韓國記者也告訴她，台灣書展的活力實在不可思議。

吳韻儀在閉幕典禮中簡報本次書展概況，本次台北國際書展參觀總人次為50萬5千人次，版權交易桌次會議達670場；現場閱讀活動高達811場，其中出版社自辦541場、書展活動270場。

參展國方面，本次共有33國參加，參展出版社達470家，國內245家、國外225家，總展位數1393個；參與本次書展的國際人士總計432名，參與媒體則有來自美、英、日、菲、泰等9國23名記者。

參與作家方面，共有790名作家參與，其中國際作家68名、國內作家722名；專業出版論壇場次共5場，「城市在閱讀」活動場次339場。

此外寒假期間參展師生數也頗可觀，共有130團3500名師生參與。（編輯：陳仁華）1120205

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2023台北國際書展4日來到展期倒數第2天，午後湧入許多參觀人潮，主題國波蘭展區現場展示道具寶劍，吸引民眾目光。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日