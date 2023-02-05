陳淑芳秀假牙回憶敬業往事 自揭婉拒2海外戲約

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金馬影后陳淑芳（中）5日出席在台北國際書展舉辦的「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」新書發表會，與讀者見面，右為國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、左為電影「孤味」導演許承傑。中央社記者葉冠吟攝 112年2月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）金馬影后陳淑芳今天出席在台北國際書展舉辦的「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」新書發表會，她大方拿下假牙，露出多年前為戲弄斷的牙齒，更透露去年婉拒了美國、立陶宛海外戲約。

主辦單位特別邀請助陳淑芳登上金馬影后寶座的「孤味」導演許承傑，延續電影合作緣分擔任與談嘉賓，國家影視聽中心董事長藍祖蔚擔任主持，一同回顧陳淑芳的戲路人生。

陳淑芳初登影壇時，因身形嬌小被稱作「袖珍美人」，她卻選擇在20多歲就超齡接演母親角色，為現在廣受喜愛的「國民阿嬤」形象打下基礎。在81歲那年，她以「孤味」、「親愛的房客」接連奪下第57屆金馬獎最佳女主角、女配角雙獎，創下最高齡影后紀錄。

從影60多年，陳淑芳敬業態度業內有目共睹，最為人津津樂道的，就是1996年，她演出電影「春花夢露」祖母角色時，為詮釋講話漏風長者，犧牲了3顆健康牙齒，今天現場還大方把假牙拿下來，讓全場觀眾驚呼。

金馬影后陳淑芳（右）5日出席在台北國際書展舉辦的「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」新書發表會，現場摘下假牙，分享當初為1996年電影「春花夢露」，取下門牙以符合角色形象的經歷，引來現場一片熱烈掌聲。（國家影視聽中心提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月5日

83歲的陳淑芳活到老、演到老，她笑說，一週不演戲、沒工作，就覺得自己快生病，今天再跟許承傑邀戲，「當我走不動，就幫我寫坐輪椅的角色」。許承傑也吊胃口透露，「去年有和淑芳阿姨合作新短片，阿姨有非常突破的演出，是很特別的角色」。

被問及若有機會演出宮鬥劇，會想演什麼角色？陳淑芳笑回「壞嬤嬤」，因為「演壞的才會出名」，並分享早期曾在電視劇「瘋女十八年」扮演壞婆婆，有回和兒子去拜訪親家時，媳婦的阿嬤還忍不住把孫女帶到角落並悄悄說：「這樣好嗎，對方媽媽會欺負妳吧。」讓她哭笑不得，差點讓兒子娶不著媳婦。

至於有什麼角色不能演？陳淑芳笑說：「只要不是18歲，我都演！」她幾乎沒拒絕過任何角色，「導演經過評估選擇我，我一定會很努力、拚命地演。」唯獨近年因心律不整，健康出狀況，去年才婉拒來自美國、立陶宛的海外導演邀約。

陳淑芳說，現在搭乘長途飛機有點負擔，檔期又恰巧是冬季，對身體負荷較大，只能忍痛推掉。媒體好奇她是否會擔心就此錯過當「國際巨星」？陳淑芳爽快表示，「不怕，有機會的，有緣會再來。」並透露還會想再出第2本書。（編輯：張雅淨）1120205