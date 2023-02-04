台北國際書展睽違3年新春開展 老老少少沉浸書香世界【圖輯】

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2023台北國際書展2日下午現場可見不少學子趁寒假期間前來逛逛，他們席地而坐，自在地享受閱讀之樂。中央社記者裴禛攝 112年2月2日

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（中央社網站）人山人海的台北國際書展回來了。台北國際書展因疫情睽違3年重新回到春節後的傳統檔期，許多民眾來逛展、買書、參加講座、排隊等著作家簽書，展場內每個能辦活動的場地、展位上硬擠出來的簽名桌，沒有一處是空的。

台北國際書展2020年、2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，2022年改在6月舉行，今年重新回到春節後舉辦。參展的出版社戰戰兢兢，既期待又怕受傷害，不知道讀者會不會回來、不知道讀者會不會埋單。

滿滿的人潮給了所有參展業者一劑強心針。有人隻身逛展，也有青年學子和三五好友一起前來，手上抱著書排隊等待結帳。親子組合的家長推著嬰兒推車，找尋適合共讀的繪本，或是帶著孩子直接找個角落沉浸在閱讀氛圍裡。

參展的出版社也火力全開，舉辦大量講座、簽書會，來自國內外的作家熱切與讀者互動。愛書人也把握機會和崇拜的作家見面、利用簽書機會小小聲地跟作家說說話。經歷了3年必須保持社交距離的疫情，這樣能夠面對面的實體活動更令人珍惜。想共襄盛舉的人可以把握5日最後一天（開放時間：上午10時至下午6時）的機會。（編輯：簡莉庭）1120204

台北國際書展主要通道人潮洶湧，進場民眾都戴好口罩防疫。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

來自主題國波蘭的奇幻作家「獵魔士」作者安傑．薩普科夫斯基30日現身台北國際書展波蘭館，並擺出拔劍獵魔的姿勢，告訴台灣讀者「我來了」。中央社記者張新偉攝 112年1月30日

週末午後湧入許多參觀人潮，年輕讀者拔起「獵魔士」道具寶劍，感受書中角色的神威。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

書展現場隨處可見沉浸在閱讀氛圍裡的親子共讀。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

書展攤位架上擺放各種讀物、影音產品，供民眾參考選購。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

布置成工地風格的參展攤位擺放了許多紅色塑膠椅，就在這裡舉辦小型講座，還提供反光背心供民眾試穿。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

台北國際書展舉辦多場主題講座，邀請作家分享創作心情，幾乎場場座無虛席。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

台北國際書展開幕首日就有不少民眾前來逛展、買書。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日

民眾到台北國際書展參觀選購，享受閱讀的樂趣，即使動線狹窄，經常必須側身才能通過，也不影響愛書人的興致。中央社記者鄭清元攝 112年2月3日

許多家長4日一早就帶著孩子到台北國際書展，孩子們捧著喜歡的書，或坐或站地讀著。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

參展單位之一「讀字工地」將台灣特有工地景色搬到書展會場，成為一大亮點。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

今年台北國際書展以「閱讀的多重宇宙」為主題，召喚民眾前來探索。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日

台北國際書展的比利時主題館外觀設計吸睛，採用123根竹枝、12座裸色木質書櫃組成，體現比利時聞名全球的視覺美學。中央社記者張新偉攝 112年2月1日

今年的書展主題國為波蘭，主題館內展出多部牽動世界文明史的古籍複刻本，其中古騰堡聖經是最知名的書籍之一，也是第一本由金屬活字印刷出的書籍，每一份留存下來的副本都價值千金。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日