原轉會運作有成 蘭嶼核廢獲補償提升原民福利

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）原民會主委夷將．拔路兒今天前往2023台北國際書展，分享原民會參展區策展的原轉會推動成果，包含被置放核廢料的蘭嶼已獲補償並設立基金會，用於提升族人福利、建設、教育使用。

展期至5日的台北國際書展，還有1天多的展出時間。原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang Parod今天前往觀展，在原民會參與展出的區域陳述、分享原住民族歷史正義與轉型正義委員會成立迄今的推動成果。

夷將．拔路兒指出，在總統蔡英文2016年向原住民族道歉、成立原轉會下，原住民族語言成為國家的語言之一，是過去沒有的語言地位；原住民保留地的處理也獲成果，過去光是等待所有權狀的發放，完成所有程序後還要經過5年的等待，現在只要行政程序跑完，所有權狀就立即發放。

他再舉例，原住民保留地若在森林保育區、國土保安用地，不能開發，經過對話、溝通、修法，現在沒辦法正常使用的土地，國家每年補償每公頃新台幣3萬元。

他還說，蘭嶼過去被置放核能廢料，是在原住民不知情的狀況下發生，早期政府還稱說是要做罐頭工廠，後來發現是要放核能廢料；經過蔡總統道歉後，2年前完成核廢料補償25.5億元，這是蘭嶼的雅美（達悟）族人主張數十年都沒辦法做到，且核能廢料還沒遷出之前，每3年要補償2.2億元。

他進一步說明，相關補償已成立基金會，董事長、執行長、過半董事都是由當地族人擔任，經費運用完全授權基金會決定，就他所知，去年有用在發給55歲以上長者個人補助，未來當地的醫療、文化發展、基礎建設、教育獎勵金等面向，都可運用；每3年2.2億元的補償，則由蘭嶼鄉公所根據公共建設需求運用。

夷將．拔路兒說，現場除了展出蔡總統的道歉全文，還有深入淺出的書籍，可供民眾瞭解各族原住民族文化，也包含介紹加拿大、智利、紐西蘭推動原民轉型正義過程的書籍。原民會補充，共展出20種原轉相關書籍。

原民會綜合規劃處專門委員曾興中說明，蔡總統2016年8月向原住民族道歉，同年12月成立原轉會，共30人組成，包含16名各族代表、總統、副總統、機關代表及專家學者，運轉迄今累計收到510多件各族委員關注的提案，其中7成以上完成處理、解除列管。（編輯：陳政偉）1120204