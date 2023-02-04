台北書展挺閱讀 蔡總統開出12本書單

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第31屆台北國際書展31日在台北世貿一館正式登場，總統蔡英文出席開幕典禮致詞，邀請大家一起逛書展，好好閱讀，充實人生。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日

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（中央社記者溫貴香台北4日電）2023年台北國際書展將於5日落幕，總統蔡英文除日前出席開幕式外，也透過臉書開出12本推薦書單，其中包括阿美語繪本，邀請民眾週末去逛書展，支持台灣的創作。

總統昨天在臉書（Facebook）發文表示，2023年台北國際書展是國門開放後首度舉辦，有許多國際友人來參展交流，非常精采。她邀請民眾利用週末，一起去逛書展，支持台灣的創作。

總統提出今年的推薦書單，種類包括歷史、文學、藝術以及漫畫等。希望大家從中對台灣和國際局勢有深入了解，並讓更多朋友看見台灣優秀的原創作品。

其中，她特別想推薦將在今年4月出版的「ati wawa來吧！孩子－在春天的歌謠裡萌芽」繪本，這是由台灣第一間阿美語共學園Tamorak發起募資計畫推動的作品。

總統指出，這一套7冊的繪本，共有7首春季歌謠，更錄製了10種台灣母語的語音包，讓孩子可以從生活中自然學習母語。大家透過書籍傳承教育，當遇到挑戰或難題時，閱讀往往是幫助獲得解答或前進方向的重要方法，希望大家好好享受閱讀的樂趣。

總統推薦的12本書單，分別是

1.物見：四十八位物件的閱讀者，與他們所見的世界（遠足文化）。

2.看得見的臺灣史．時間篇：30件文物裡的日常與非常（聯經、國立台灣歷史博物館）。

3.隱形冠軍2.0：中堅企業面對地緣政治的務實佈局，擁抱生態系與永續成長的新策略（天下雜誌）。

4.激流與倒影（時報）。

5.巨震創生：九二一震災的風險分析與制度韌性（國立台灣大學出版中心）。

6.鬼地方（鏡文學）。

7.綠之歌－收集群風（臉譜）。

8.漁夫和他的靈魂（聯經）。

9.神明便利商店1（鏡文學）。

10.「ati wawa 來吧！孩子——在春天的歌謠裡萌芽」跟著季節學習的阿美語繪本（TAMORAK母語共學園）。

11.海權經濟大未來：國旗跟著貿易前進，掌控貨櫃運輸，軍備戰略，電纜數據及海底能源才能成為世界霸權（遠流）。

12.矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）。

（編輯：楊蘭軒）1120204