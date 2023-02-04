台北國際書展傾聽異音 史哲朗讀看見雪的房間

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）台北國際書展昨晚舉行主題之夜活動，策展人李明璁以「傾聽異音」為主題，期盼民眾在喧囂時代練習凝視與傾聽，會中由作家、歌手以母語朗讀作品及演唱，文化部長史哲全程參與並朗讀林達陽「看見雪的房間」一文。

根據文化部發布新聞稿，史哲新上任文化部長第一天即參加台北國際書展，連日都到書展購書及參與講座，以行動力支持出版產業。昨天書展第4天，史哲參與書展大獎小說獎首獎得主唐福睿「從小說到影視：八尺門的辯護人之奇幻旅程」講座，肯定及鼓勵文化內容的跨域發展；晚上則出席「傾聽異音」主題之夜活動。史哲邀請民眾把握最後週末到書展參觀，進入閱讀五感體驗的多重宇宙。

根據文化部新聞稿，「傾聽異音」活動邀請台語作家鄭順聰、客語主播陳明珠、阿美族語歌手舒米恩、越南裔導演阮金紅、日本電影人田中千繪、手語主播王曉書、波蘭詩人瑪珍娜．博古米拉．基拉爾（Marzanna Bogumila Kielar），分別以其母語朗讀所挑選的詩、歌詞或文章段落，與現場讀者分享自身觀點。在朗讀聲中並搭配楊芷菱的動畫、沈宣萱的音樂與李秀芬的舞蹈同步演出，波蘭詩人基拉爾忍不住說，「這不只是書展，而是藝術。」

史哲也特別朗讀作家林達陽的「看見雪的房間」一文，史哲表示，文字是思想的化身，朗讀、聲音則是最原始、可貴的，透過聲音、表情，「讓我們開始學習語言，進而認識文字」。史哲特別以文中「苦苦的快樂」感謝所有創作者，「因為創作者忍受孤寂所沉澱的文字，其實是為幫助我們沉澱下來。」

文化部指出，本屆台北國際書展自1月31日開幕以來，參觀人潮相當踴躍，4日開放時間同樣延長至晚上10時，主題國的波蘭之夜將帶來音樂與波蘭傳統美食「獵人燉肉」，以音樂、美食與現場民眾互動、交流，歡迎民眾把握最後週末參觀。（編輯：陳政偉）1120204