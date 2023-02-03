律師斜槓當導演 唐福睿分享八尺門的辯護人創作路

作家唐福睿3日在台北國際書展舉行講座，向讀者分享作品「八尺門的辯護人」從小說改編為影視作品的心路歷程。中央社記者鄭清元攝 112年2月3日

（中央社記者邱祖胤台北3日電）作家、律師導演唐福睿今天表示，一個好的故事要能推到全世界，最重要的就是要能掌握人類最基本的情感，即使故事是在地的、事件是陌生的，也能讓全世界各地的人產生共鳴。

唐福睿今天出席台北國際書展「從小說到影視：八尺門的辯護人之奇幻旅程」講座，分享他個人從小說到影視改編的心路歷程，包括文化部長史哲、文化部人文出版司長陳瑩芳、立法委員蘇巧慧等人均到場聆聽。

唐福睿表示，「八尺門的辯護人」是以「湯英伸命案」為原型改編，但他想凸顯當時的原住民處境，湯英伸受到不平待遇進而殺人、被判死刑，「八尺門」的故事雖然是移工，同樣為弱勢者，殺人之後產生的結果相同；而時代不同了，當前的法律跟過去也不一樣，這樣的弱勢者會碰到怎樣的待遇，這是他所想要深入探討的。

唐福睿表示，許多人都希望台灣的影視作品能做到像「韓流」的國際化，但國際化其實就是說故事的技巧，「韓國影視這麼強，就是大膽去講自己的文化，把這個國家會發生的事情說出來，為何全球市場能接受？因為他們能說好人物的衝突，人物經歷的痛苦，以及作為一個人可能展現的情感，這些都是全世界共通的情感經驗。」

唐福睿表示，從創作到改拍影視的整個過程都戰戰兢兢，關於政治正確、族群、標籤等問題，拍攝小組在拍攝過程中隨時都有相關顧問在現場，包括語言、宗教，就是希望忠實呈現，但不要有自己片面的理解產生的偏見，把故事原來的美意破壞了。

唐福睿說，他只有一個原則就是寫實，過度美化或掩飾都是不對的，因為這些問題確實就是存在，要怎樣才能呈現現實，又不讓人覺得有偏見，本來就是兩難，「但更重要的是說明來龍去脈，讓讀者及觀眾有機會去思考發生在你我週遭的事。」

「八尺門的辯護人」描述一名原住民公設辯護人，替被判死刑的印尼籍漁工辯護，遭遇許多意想不到的阻力，包括非理性的反廢死民意，政商勾結錯綜複雜的遠洋漁業體系，以及對他個人充滿敵意的部落族人。

唐福睿是7年級生，在台灣取得法律碩士學位之後，曾執業一段時間，但心中一直擁有電影夢，後來毅然赴美國加州藝術學院深造，主修電影導演，並開始嘗試投入影視創作，曾以電影長片「童話．世界」獲得「拍台北」銀劇本獎，2021年以「八尺門的辯護人（原名最刑島）」獲得鏡文學百萬影視小說大獎，隨即投入影視改拍工作，由唐福睿本人擔任編劇及導演，影集即將在今年6月播出。（編輯：陳政偉）1120203