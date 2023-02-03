張貴興書寫鱷眼晨曦 我們都是摧毀星球的共犯

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）童年與大自然相處的奇異經驗，會是一輩子的惡夢，還是創作路上無盡的素材？作家張貴興今天表示，地球正在遭受毀滅，他書寫「鱷眼晨曦」，著眼點是用生態史來寫一部小說，進而推展人類未來的命運。

張貴興表示，他在婆羅洲生活20年，每天晚上一抬頭就看到滿天繁星，看到著迷而不忍入睡，每當他陶醉在繁星之中，便不禁思考地球的毀滅，以及人類對地球所犯下的不義罪行，「我們都是共犯，因為我們都在摧毀這個星球」。

張貴興今天參加台北國際書展「瞭望婆羅洲的兩種角度－鱷眼晨曦」講座，與作家伊格言進行對談。

伊格言引言時先以網路社團「野生蛇相」為例，舉出網友經常在網上分享在野外所看到的蛇，蛇身上的紋理爭奇鬥豔，令人目炫，伊格言卻不禁提問「蛇的花紋有什麼演化上的必要？」進而想到張貴興在「野豬渡河」中的怪物，有部分短暫出現在「鱷眼晨曦」之中，好奇這些怪物是否真實存在，或是張貴興在孩提時期與同伴之間互相吹牛，展示各自在叢林間所見珍奇異獸的結果？

張貴興表示，他是個很愛聽長輩講故事的人，想起父親曾經分享，在太平洋戰爭中期，傳言日本人就要攻來波羅洲，年輕女孩急著結婚，以免被日本人抓去當慰安婦，父親在一次相親機會中看見一位長髮披肩半遮面的女子，十分心儀，在媒人撮合下，眼看好事將近，卻吹來一陣強烈的西南風將女子頭髮吹起，露出藏在長髮之下的胎疤，頓時浪漫幻想變成驚悚電影，於是打消念頭。

張貴興說，一陣風讓父親有了不一樣的命運，否則也許父親不會娶了母親，也不會有他，但日後張貴興身邊的親朋好友聽到他提起這段故事，都說從來未曾發生，直到今年初他再回故鄉，再度確認此事，得到的答案都是否定的，讓他愈感到離奇，但他始終相信父親的說法。

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張貴興1956年生於婆羅洲砂拉越，1976年赴台求學，1980年畢業於師大英語系，1983年入籍台灣，1991年任中學英語教師，作品多以故鄉婆羅洲熱帶雨林為場景，書寫南洋華人社群的生存困境、愛欲情仇和斑斑血淚，文字風格強烈，作品包括 「賽蓮之歌」、「群象」、 「猴杯」、「野豬渡河」等書。

張貴興曾獲時報文學獎、開卷好書獎、台北國際書展大獎、OPENBOOK年度好書、台灣文學金典獎、聯合報文學大獎等殊榮，並入選亞洲週刊10大小說，2018年出版 「野豬渡河」獲紅樓夢獎首獎、美國紐曼華語文學獎。（編輯：方沛清）1120203