「我和一枝筆在路上」發表 張曉風鼓勵書寫生活

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）作家張曉風昨天出席台北市閱讀寫作協會「我和一枝筆在路上3」新書發表會，她表示，寫作就是把自己內心感動寫出來，如實留下可貴紀錄，讓讀者讀到這片土地上的心靈訊息。

活動於台北國際書展會場舉行，張曉風致詞時表示，台灣已經進入長壽社會，但問題來了，活這麼久要幹嘛？她建議大家把自己的故事講出來，「我和一枝筆在路上」就是一群真誠寫下日常感動的人所促成，「這條路不一定是去旅行，而是在人生路上、思考的路上帶著一枝筆」。

台北市閱讀寫作協會源於2004年的寫作私塾，2009年發展為近50人的讀書會，2010年成立台北市婦女閱讀寫作協會，2016年基於性別平權，更名為台北市閱讀寫作協會。協會除了固定舉辦生活寫作班，邀請名家分享寫作心得，自2013年起更集結會員發表於報章雜誌的文章成書，發行「我和一枝筆在路上」，今年已發行至第3集。

會中多名作家朗讀自己的文章內容，場面溫馨動人，杜關東分享父親歷經抗日戰役，來台後擔任軍訓教官，薪水微薄卻默默替清寒學生墊交學雜費用的感人事蹟；林珮如提到父親病中的日子，她向父親說愛，父親十分感動，臨終關懷歷歷在目；劉家馴分享主播女兒陳瑩到美國讀高中時期，經常寫信回家的點滴，從第一封信寫人在異鄉的害怕到學習有成、參賽得冠軍，令她甘之如飴。

王巧麗提及某年健檢發現腰椎問題得動大刀，她擔心害怕，老公一句「「太太的健康是無價的」，讓她沒有懸念，當天正是結婚紀念日，她收到最好的禮物；張知禮談到母親教她畫蘭花的種種過程，現場情不自禁唱起民歌「蘭花草」；劉蕗娜訴說大學時期打工經驗，被騙保證金，幸賴她的急智討回，至今心有餘悸；施雯彣分享童年受到父親好友施伯伯照顧的鮮明記憶，充滿音樂、電影及荔枝香。

多次獲得金鐘獎肯定的廣播主持人朱玲，朗讀童年吃冰的記憶，細數時代變遷的軌跡與人情；汪詠黛談到家中沒有屬於自己的書房，但在全家配合下，只要她需要動筆時，整個客廳都是她的書房。（編輯：陳政偉）1120204