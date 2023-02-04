詹宏志書展開講台菜多元宇宙 細數常民美味

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（中央社記者王寶兒台北4日電）最簡單的炒青菜，也可以變出百種模樣。作家詹宏志睽違至少15年於台北書展舉辦座談，今天登台細說台菜多元宇宙，在不同家庭中，即使做的同是炒青菜、卜肉或薑絲赤肉湯，都有不一樣的滋味。

詹宏志去年推出作品「舊日廚房」，書寫從小到大的飲食回憶。今天下午於書展以「台菜東張西望：系譜發展與個人回憶」為主題開講，現場座無虛席，文化部長史哲也到場聆聽。

PChome網路家庭董事長、散文集「舊日廚房」作者詹宏志（前右）4日下午現身2023台北國際書展擔任講座主講人，文化部長史哲（前左）也到場支持，兩人合影留念。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日

詹宏志笑稱，是在朋友慫恿、誘騙下一時昏頭，訂了「台菜」這樣大的題目。他決定從自身出發一點一滴分享他所見識的台菜範圍，他媽媽一輩子外食經驗不多，忙著為家中孩子煮菜、照顧孩子，所做的菜是台菜，而媽媽會做的菜，則是媽媽的媽媽教給她的，那也是台菜。

但放諸每個家庭，即使是同一道菜，也會不太一樣。詹宏志說，所以他訂立更為精準的演講副標，那就是「我媽的、你媽的與他媽的多重台菜宇宙」，以普魯斯特個人追憶式展開分享，「就是台灣小孩對他母親的回憶，和他在各種接觸中重新認識或否定的那些東西。」

詹宏志表示，母親已離世十幾年，但所有的菜仍歷歷在目。例如卜肉，這道菜被維基百科登記為宜蘭店家約80年前的發明，但不是如此，這道菜是從北到南都是吃的到的家常菜，他在兒時便吃過母親所炸的卜肉，「我也吃了60幾年，我的哥哥姐姐們又吃了更久。」

又如母親的「薑絲赤肉湯」，詹宏志曾親手做給朋友們品嘗，作家曹銘宗大呼「這是基隆料理」。詹宏志回憶，那是一道從不會出現在家中餐桌上的湯，通常是某個小孩生病，特別料理給生病孩子的，菠菜豬肝湯、清燉豬腦湯也是家中的專門限定料理。

細數家常菜種種，還要加上館子小舖等台菜料理，詹宏志說，台灣有移民、殖民、難民、原住民、新住民等，這讓台灣有各式各樣的菜色，台菜很難界定，但可將台菜視為越來越豐富的基因池，當作一套語言，有基礎的架構，但還可以此每天創作，任意轉變、扭曲。（編輯：李亨山）1120204

台灣一代編輯人詹宏志睽違台北國際書展至少15年，2023年重返書展，4日下午在主題廣場以「台菜東張西望：系譜發展與個人回憶」為題，為眾人帶來全新文化觀點。中央社記者趙世勳攝 112年2月4日