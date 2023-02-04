疼惜珍貴而脆弱的資產 林會承為台灣文資留紀錄

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）建築學者林會承近期出版「台灣文化資產保存史綱-增訂版」一書，他今天表示，台灣建築及文化資產得來不易，希望這部書有助於國人疼惜這些得來不易、珍貴而脆弱的資產。

林會承今天參加台北國際書展「走過台灣文化資產保存30年，定睛台灣建築」座談會，與中原大學室內設計系助理教授朱禹潔、陽明交通大學客家文化學院博士生劉懷仁進行對談，北藝大副校長李葭儀、北藝大戲劇學系助理教授于善祿出席，座談會由于善祿主持。

林會承在會中表示，他與傅朝卿、徐明福等建築學者，退休之後都有共同的想法，希望能為台灣建築史領域寫一本書，將相關資料正確而有系統的呈現，經過多年努力，3個人於去年共同完成「台灣建築史綱」一書，書中涵蓋南島、荷西、漢式、西式、日式、現代建築等6個時期。

林會承表示，這本書最重要的目的就是站在歷史文化角度，將台灣最豐富的建築歷史過程與內容有系統地整理出來，希望未來想了解台灣建築歷史的人能有最詳盡的參考資料。

提到「台灣文化資產保存史綱-增訂版」，林會承表示，全世界透過法令推動文化資產保存的地方，第一個是韓國，第二個是日本，第三個是台灣，聯合國到1970年代才開始在全球推動，不過台灣卻曾歷經一段停頓期，直到1982年才重新推動。

林會承表示，他個人則因1977年撰寫碩士論文，介入台灣文資保存活動，並於2011年完成「台灣文化資產保存史綱」一書，但2016年「文資保存法」大幅修正，加上中央及地方政府積極從事文資保存及再利用，因此將上述相關事務彙整，於今年出版增訂版。

中原大學室內設計系助理教授朱禹潔表示，「台灣文化資產保存史綱-增訂版」是台灣第一本談論台灣文化資產保存歷史的書，台灣歷經日本時代到國民政府來台、1982年制定「文化資產保存法」之後，一直都沒有人有系統整理相關歷史，林會承以他的高度、經歷及視野完成這部著作，具有相當的貢獻。

朱禹潔表示，這本書就是為台灣「文化資產保存法」及施行細則進行詳細的解說，如果無法了解該法及保存工作，很難綜覽全局，重要性不言而喻。（編輯：李亨山）1120204